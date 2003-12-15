غربي ها از هنر ايران تاثير گرفتند

زرن تانيندي استاد دانشگاه لودادر شهر بورساي تركيه و متخصص در هنر كتاب دردوران اسلامي در گفت و گو با خبرنگار" مهر" گفت : هنر ايران در اواخر قرن 16 ميلادي به دنبال حضور پرتغالي ها ، هلندي ها ، انگليسي ها و ... د رخليج فارس تحت تاثير هنر اروپا قرار گرفت .

وي علت اين تاثير را تغيير عقايد و سلايق مردم دراين دوره دانست و افزود : نگارگري ايراني هنري نبود كه دراختيار مردم عادي باشد . اين هنراز ابتدا تنها در اختيار طبقات بسيار بالاي جامعه بوده است . نكته دراينجاست كه اصولا چون هنربه حامي مالي نياز دارد در اختيار اين طبقات است و به نظر مي رسد اين طبقات آن را بهتر درك مي كنند .

وي با اشاره به اين مسئله كه امروز هم مشابه همين رويه در هنر وجود دارد افزود : دردوران صفوي ، سلطان حامي هنر بود . بنابراين هنگامي كه سلطان هاي صفوي علاقه مند به هنر غرب به علت نوظهور بودن و تازگي آن شدند هنرمندان را وادار به تقليد از آثار غربي كردند . در و.اقع اين امر رواج يك مد درهنر ايران بود .

وي رواج تمايل ايرانيان به هنر غربي در اواخر قرن 16 را ناشي از تغيير ذائقه ايراني ها دانست و افزود : شبيه همين اتفاق در شبه قاره هند هم رخ داد . اما نكته جالب تر د راينجاست كه غرب هم طي قرن 17 ميلادي از هنر شرق تاثير گرفت . د رواقع رواج اوريانتاليسم در غرب را مي توان به علت همين تاثير پذيري دانست . حتي در قرن 19 و 20 ميلادي هنرمنداني همانند پل گوگن ، تولوز لوترك ، هنري ماتيس و پل كلي در آثارشان تاثير زياد هنر شرق را نمايان و هويدا كردند .

اين هنر شناس تاكيد كرد : به هر حال مردم امروز هم همانند مردم همان دوره هستند . براي مثال ساخت تلفن همراه درغرب باعث شد همه ما همانند يك مد به خريد آن روي آوريم .

وي با يادآوري اهميت بهزاد درنگارگري ايران افزود: اوپيكره ها اعم ازانسان وحيوان را درآثارش به شكل درخشاني ارائه كرده است تا حدي كه يك جنبش را د رنگار گري ايران پايه گذاري مي كند . هر چند در اوايل دوره صفوي هنر مندان درشيراز به نقاشي زندگي روزمره مردم مشغول بودند اما بايد دانست بهزاد ين كار رابه كمال رساند . در واقع وي بدون پرداختن به زوايد زندگي مردم عادي را نقاشي مي كرد و به اين ترتيب به بيننده اين اجازه را مي داد با اولين نگاه همچيز را دريابد . از اين منظر بهزاد را مي توان رئاليست دانست .

تاننيدي در ادامه افزود : در قرن 16 كارهاي زيادي با ويژگي هاي رئاليستي در شيراز خلق شده اند . اما همه اين آثار پر از حواشي و زوايد اضافي هستند ، در حالي كه آثار بهزاد عاري از هر گون زوايدي است .

وي در ادامه گفت : چون شيراز بر مسير تجاري واقع بود هنركده هاي موجود درآن كتاب هاي نگارگري شده بسياري توليد مي كردند كه به تاجران فروخته مي شد و از اين طريق هنر ايراني در كشور هاي ديگر تاثير خود را مي گذاشت . علاوه بر اين كتاب هاي با ارزش نگارگري شده همواره به عنوان هدايايي گرانبها از سوي پادشاهان صفوي به سلاطين عثماني هديه مي شد و همين امر يك دادو سند فرهنگي بين اين دوكشور پديد مي آورد . اما بايد توجه داشت كه اين تنها آثار هنرمندان ايراني نبود كه به كشور عثماني هديه مي شد بلكه خود هنرمندان شيراز ، تبريز و هرات هم به عثماني مهاجرت مي كردند منتهي اين هنرمند در عثماني شيوه خود را عوض مي كردند و به سبك رايج درعثماني آثار خود را خلق مي كردند . تنها شاه كلو بود كه پس از مهاجرت به عثماني سياه قلم كه روشي ايراني براي نقاشي بود را ادامه داد .

وي در پايان خاطر نشان كرد با توجه به امضاي هنرمندان ايراني با نامهايي همانند شيرازي ، تبريزي و ... درآثار هنري خلق شده با سبك عثماني مي توان به تغيير شيوه هنرمندان ايراني مهاجر در عثماني مطمئن بود .