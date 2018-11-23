  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۹

مسابقات گرندپری تکواندو؛

مردانی صاحب مدال برنز شد

مردانی صاحب مدال برنز شد

سجاد مردانی تکواندوکار ایران در دیدار رده‌بندی مرحله فینال مسابقات گرندپری ۲۰۱۸ توانست نماینده قزاقستان را شکست بدهد و صاحب مدال برنز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مرحله نهایی مسابقات گرندپری ۲۰۱۸ از صبح روز گذشته (پنجشنبه او آذرماه) با حضور ۱۶ تکواندوکار برتر جهان در هر ۴ وزن المپیکی مردان و زنان در مجموعه ورزشی «زاید» فجیره آغاز و امروز به پایان می‌رسد.

سجاد مردانی تکواندوکار وزن ۸۰+ کیلوگرم کشورمان در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها برابر «اسماعیل دویسبای» از قزاقستان قهرمان و نایب قهرمان آسیا ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ قرار گرفت. این مبارزه با نتیجه ۹ بر ۹ به راند طلایی کشیده شد که در نهایت با برتری سجاد مردانی به پایان رسید و مدال برنز این رقابت‌ها را بر گردن آویخت.

مردانی در نخستین دیدار «ودران گولس» از کرواسی دارنده مدال برنز بازی‌های اروپایی ۲۰۱۵ و برنز گرندپری ۲۰۱۷ را با نتیجه ۹ بر ۳ شکست داد.

وی در ادامه رو در روی «ایوان تراجکویک» از اسلوونی دارنده مدال برنز قهرمانی جهان ۲۰۱۷، برنز قهرمانی اروپا ۲۰۱۸ و نقره گرندپری ۲۰۱۸ قرار گرفت و با نتیجه ۱۸ بر ۱۳ به برتری رسید.

سجاد در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف «ولادیسلاو لارین» تکواندوکار نامدار روس که در جایگاه اول المپیکی قرار دارد، رفت و ۱۲ بر ۴ نتیجه را واگذار کرد و برهمین اساس به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد.

هدایت تیم ایران برعهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق به عنوان مربی است.

این رقابت ها G۸ می باشد و به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۸۰، ۴۸ و ۲۸/۸۰ امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک تعلق می‌گیرد.

کد مطلب 4466243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها