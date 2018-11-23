مردانی صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مرحله نهایی مسابقات گرندپری ۲۰۱۸ از صبح روز گذشته (پنجشنبه او آذرماه) با حضور ۱۶ تکواندوکار برتر جهان در هر ۴ وزن المپیکی مردان و زنان در مجموعه ورزشی «زاید» فجیره آغاز و امروز به پایان می‌رسد.

سجاد مردانی تکواندوکار وزن ۸۰+ کیلوگرم کشورمان در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها برابر «اسماعیل دویسبای» از قزاقستان قهرمان و نایب قهرمان آسیا ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ قرار گرفت. این مبارزه با نتیجه ۹ بر ۹ به راند طلایی کشیده شد که در نهایت با برتری سجاد مردانی به پایان رسید و مدال برنز این رقابت‌ها را بر گردن آویخت.



مردانی در نخستین دیدار «ودران گولس» از کرواسی دارنده مدال برنز بازی‌های اروپایی ۲۰۱۵ و برنز گرندپری ۲۰۱۷ را با نتیجه ۹ بر ۳ شکست داد.

وی در ادامه رو در روی «ایوان تراجکویک» از اسلوونی دارنده مدال برنز قهرمانی جهان ۲۰۱۷، برنز قهرمانی اروپا ۲۰۱۸ و نقره گرندپری ۲۰۱۸ قرار گرفت و با نتیجه ۱۸ بر ۱۳ به برتری رسید.

سجاد در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف «ولادیسلاو لارین» تکواندوکار نامدار روس که در جایگاه اول المپیکی قرار دارد، رفت و ۱۲ بر ۴ نتیجه را واگذار کرد و برهمین اساس به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد.



هدایت تیم ایران برعهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق به عنوان مربی است.

این رقابت ها G۸ می باشد و به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۸۰، ۴۸ و ۲۸/۸۰ امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک تعلق می‌گیرد.