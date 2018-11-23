اسامی ۲۰ بازیکن پرسپولیس برای بازی با تراکتورسازی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ برای بازی روز یکشنبه در چارچوب دیدارهای لیگ برتر، ۲۰ بازیکن را به اردو می‌برد.

سید جلال حسینی، علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادوشوویچ، سیامک نعمتی، شجاع خلیل‌زاده، شایان مصلح، کمال کامیابی‌نیا، احمد نوراللهی، بشار رسن، امید عالیشاه، محسن ربیع خواه، علی علیپور، گادوین منشا، آدام همتی، سعید حسین پور، حمیدرضا طاهرخانی، احسان علوان زاده، احسان حسینی، محمد امین اسدی، ابوالفضل درویشوند، نفراتی هستند که ۱۸ بازیکن بازی با تراکتورسازی از میان آنها انتخاب خواهد شد.

لیست پرسپولیس در شرایطی اعلام شده است که حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه در آن حاضر شد.