  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۸

حضور گرشاسبی در تمرین سرخپوشان؛

اسامی ۲۰ بازیکن پرسپولیس برای بازی با تراکتورسازی اعلام شد

اسامی ۲۰ بازیکن پرسپولیس برای بازی با تراکتورسازی اعلام شد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نام ۲۰ بازیکن را برای اردوی پیش از بازی با تراکتورسازی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  برانکو ایوانکوویچ برای بازی روز یکشنبه در چارچوب دیدارهای لیگ برتر، ۲۰ بازیکن را به اردو می‌برد.

سید جلال حسینی، علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادوشوویچ، سیامک نعمتی، شجاع خلیل‌زاده، شایان مصلح، کمال کامیابی‌نیا، احمد نوراللهی، بشار رسن، امید عالیشاه، محسن ربیع خواه، علی علیپور، گادوین منشا، آدام همتی، سعید حسین پور، حمیدرضا طاهرخانی، احسان علوان زاده، احسان حسینی، محمد امین اسدی، ابوالفضل درویشوند، نفراتی هستند که ۱۸ بازیکن بازی با تراکتورسازی از میان آنها انتخاب خواهد شد.

لیست پرسپولیس در شرایطی اعلام شده است که حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه در آن حاضر شد.

کد مطلب 4466253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها