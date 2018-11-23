فینال فوتبال محلات همدان برگزار شد/پارسیان و امید صدر قهرمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان ظهر جمعه در مراسم اختتامیه فینال فوتبال محلات همدان اظهار داشت: از اوایل مردادماه مسابقات فوتبال محلات در ردههای سنی زیر ۱۵ سال، زیر ۱۸ سال و بزرگسالان با برگزاری بیش از یک هزار و ۵۰۰ مسابقه در این بازه زمانی ۴ ماهه دنبال شد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان گفت: در بحث ورزش محلات نه تنها فوتبال، بلکه والیبال، هندبال و کشتی فعال بوده و در سالهای آینده ورزشهای دیگری را اضافه خواهیم کرد.
خوشبخت عنوان کرد: در سال ۹۸ بودجه ورزش محلات پررنگ دیدهشده و ورزش محلات همدان در کشور پایلوت خواهد شد.
رئیس شورای شهر همدان نیز در این مراسم بیان کرد: طی سالهای آینده به دنبال گسترش ورزش محلات خواهیم بود.
کامران گردان عنوان کرد: ورزش محلات میتواند پایه ورزش استان باشد و باید هر چه بیشتر ورزش محلات را تقویت کرد.
بنابراین گزارش دو تیم پارسیان مطهری در رده سنی زیر ۱۸ سال و تیم امید صدر در رده بزرگسالان با شکست حریفان قهرمان این دوره از رقابتهای فوتبال محلات همدان شدند.
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