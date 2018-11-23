  1. استانها
  2. همدان
۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۴

امروز انجام شد؛

فینال فوتبال محلات همدان برگزار شد/پارسیان و امید صدر قهرمان شدند

فینال فوتبال محلات همدان برگزار شد/پارسیان و امید صدر قهرمان شدند

همدان-فینال لیگ فوتبال محلات در دو رده سنی زیر ۱۸ و بزرگسالان در ورزشگاه شهدای قدس همدان و با حضور مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان ظهر جمعه در مراسم اختتامیه فینال فوتبال محلات همدان اظهار داشت: از اوایل مردادماه مسابقات فوتبال محلات در رده‌های سنی زیر ۱۵ سال، زیر ۱۸ سال  و بزرگسالان با برگزاری بیش از یک هزار و ۵۰۰ مسابقه در این بازه زمانی ۴ ماهه دنبال شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان گفت: در بحث ورزش محلات نه تنها فوتبال، بلکه والیبال، هندبال و کشتی فعال بوده و در سال‌های آینده ورزش‌های دیگری را اضافه خواهیم کرد.

خوشبخت عنوان کرد: در سال ۹۸ بودجه ورزش محلات پررنگ دیده‌شده و ورزش محلات همدان در کشور پایلوت خواهد شد.

رئیس شورای شهر همدان نیز در این مراسم بیان کرد: طی سال‌های آینده به دنبال گسترش ورزش محلات خواهیم بود.

کامران گردان عنوان کرد: ورزش محلات می‌تواند پایه ورزش استان باشد و باید هر چه بیشتر ورزش محلات را تقویت کرد.

بنابراین گزارش دو تیم پارسیان مطهری در رده سنی زیر ۱۸ سال و تیم امید صدر در رده بزرگسالان با شکست حریفان قهرمان این دوره از رقابت‌های فوتبال محلات همدان شدند.

کد مطلب 4466254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه