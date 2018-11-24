اعزام عجیب ورزشکاران اردبیلی به ساری/مدیریت هزاره سومی در والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم مینی‌والیبال استان اردبیل که برای شرکت در المیپاد استعدادهای برتر کشور راهی مازندران شده بود؛ بعد از حضور در محل برگزاری این المپیاد ورزشی، از زمان و مکان برگزاری مسابقات مطلع شدند تا مجبور به بازگشت مجدد به اردبیل شوند.

صرف نظر از طی مسافت بی‌حاصل ۶۳۰ کیلومتری اردبیل تا مازندران، باید وارد آمدن لطمه به برنامه‌ درسی و ورزشی نوجوانان و سفر بی نتیجه آنان با تحمیل هزینه بی‌مورد به هیئت و طبعا بیت المال را نیز به چنین برنامه‌ریزی نادرستی اضافه کرد.

دبیر هیئت والیبال استان اردبیل در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با رعایت شرایط سنی و ضوابط برگزاری مسابقات، تیم مینی‌والیبال استان اردبیل را تشکیل داده و پس از برگزاری دو هفته اردوی آمادگی، در تاریخ ابلاغی و با مربیگری و سرپرستی یکی از باسابقه‌ترین مربیان اردبیلی به محل برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور اعزام شدیم اما پس از حضور در محل برگزاری رقابت‌ها از تغییر تاریخ و محل برگزاری این المیپاد ورزشی مطلع شدیم.

کوروش فتاحی یادآور شد: پس از اطلاع از موضوع، سریعا اقدام به پیگیری موضوع از اداره کل ورزش و جوانان استان نمودیم تا در نهایت مشخص شد که پس از نامه اولیه برگزاری مسابقات، هیچگونه اطلاعیه‌ای از طرف برگزار کنندگان در خصوص تغییر تاریخ و محل مسابقات به اداره‌کل ورزش و جوانان استان ارسال نشده است.

دبیر هیئت والیبال استان اردبیل با اشاره به اینکه تیم مذکور در نهایت آرامش و سلامت به اردبیل بازگشته و در تاریخ جدید به مسابقات اعزام خواهد شد؛ تصریح کرد: مسئولیت قصور و کوتاهی صورت گرفته بر عهده برگزار کنندگان این رقابت‌هاست ؛ چرا که تغییر تاریخ را به اداره‌کل ورزش و جوانان و هیئت والیبال استان اردبیل اطلاع نداده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به پیگیری‌های انجام شده سایر تیم‌های حاضر در المپیاد استعدادهای ورزشی کشور از تغییر تاریخ و محل برگزاری مسابقات مطلع بودند و تنها تیم اردبیل از این موضوع بی‌اطلاع بود.

گفتنی است این استان به تازگی به عنوان میزبان چند دیدار از رقابت های لیگ جهانی والیبال در فصل پیش رو انتخاب شده که ضروری برای میزبانی شایسته این مسابقات پراهمیت اقدامات و برنامه ریزی مطلوبی صورت گیرد.

استان اردبیل سالیان طولانی است که در رشته والیبال با رکود مواجه بوده و با وجود پیشرفت های مقطعی طی چند سال گذشته هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در کشور برای خود دست و پا کند.

امروزه ثابت شده که لازمه رشد و پیشرفت رشته هایی همچون والیبال مدیریت تخصصی و علمی توام با دارا بودن دانش فنی و... است و این موضوع با بررسی استان هایی که هم اکنون در سطح اول والیبال کشور هستند اثبات شده است.