ماهر عبدالرزاق در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت کنونی دنیای اسلام اشاره و اظهارکرد: امروز دشمنان امت اسلامی وحدت، ایمان و عزت مسلمین را هدف قرار گرفته اند و تلاش می کنند با توطئه های مختلف در مسیر نابودی این دست آوردها حرکت کنند.

وی افزود: با وجود همه برنامه ریزی ها و توطئه ها خوشبختانه در شرایط فعلی دنیای اسلام به رهبری جمهوری اسلامی ایران به این درک و شعور رسیده که تنها راه پیروزی رسیدن به وحدت اسلامی است.

رئیس جنبش حرکت اسلامی لبنان گفت: امروز ایران توانسته محور مقاومت را در عراق، سوریه ، لبنان و یمن ایجاد و زیباترین و قوی ترین صحنه های وحدت و برادری را بین مسلمانان برای مواجه با توطئه های دشمن سازماندهی کند.

عبدالرزاق خاطرنشان کرد: این روزها جهانیان شاهد آخرین پیروزی مسلمانان غزه بر جنایتکاران صهیونیست در فلسطین بودند که می توان این حرکت را زیباترین دست آورد وحدت اسلامی عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به توطئه دشمن در ایجاد گروه های تکفیری در برخی کشورهای مسلمان گفت: آمریکا و اسرائیل وقتی دیدند با وجود همه نقشه ها و توطئه ها نتوانستند مقابل جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت به پیروزی برسند جریان تکفیری را در منطقه ایجاد کردند تا اتحاد یکپارچه مسلمانان در منطقه را از بین ببرد.

رئیس جنبش حرکت اسلامی تاکیدکرد: وظیفه دولت های اسلامی در مقطع کنونی این است که همانند جمهوری اسلامی ایران شیوه ای که برای مقابله با افراطی گری و سلفی ایجاد شده را مدنظر قرار داده و از این طریق نگذارند دشمنان مسلمانان به نقش شوم که ایجاد تفرقه بین امت اسلام است دست یابند.

عبدالرزاق اظهارکرد: ما در لبنان توانستیم به برکت جریان مقاومت دشمنان را از سرزمینمان بیرون کنیم و در سوریه به پیروزی رسیدیم و دیگر کشورهای مسلمان نیز اگر مسیر مقاومت را در پیش نگیرند به گروههای افراطی مبتلا و دچار ضرر و زیان می شوند.