طرح کنترل ساخت و ساز در اراضی زراعی اجرا می شود

سیدمحمد میربزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به رغم تمام اقدامات صورت گرفته برای حفظ اراضی ساوجبلاغ افراد سودجو با روش های مختلف زمین های کشاورزی منطقه را پس از خرید به قطعات کوچک تفکیک کرده و اقدام به ساخت و ساز در آنها می کنند.

فرماندار ساوجبلاغ افزود: این سودجویان زمین ها را به پایین ترین قیمت ممکن از کشاورزان و باغداران خریداری می کنند و پس از تبدیل آن به ویلا و آپارتمان چندین برابر قیمت خرید زمین سود می برند.

میربزرگی خاطرنشان کرد: این امر علاوه بر تخریب فضاهای کشاورزی ، باغی و سرسبز منطقه روند مهاجرپذیری منطقه را افزایش می دهد.

وی تصریح کرد: هر چند ساوجبلاغ در آینده جمعیت بیشتری خواهد داشت اما افزایش بی رویه جمعیت این شهرستان می تواند ساوجبلاغ را به کرجی دیگر تبدیل کند.

فرماندار ساوجبلاغ یادآور شد: طرح کنترل ساخت و ساز در اراضی کشاورزی منطقه با هدف جلوگیری از ادامه این روند اجرا می شود و طی آن با متصرفان این اراضی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

شهرستان ساوجبلاغ در 65 کیلومتری غرب استان تهران یکی از سرسبزترین نقاط استان تهران است و بیش از 52 هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی دارد و از قطب های کشاورزی استان تهران محسوب می شود.