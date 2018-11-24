به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جولی اندروز ستاره بزرگ سینما در فیلم «آکوامن/Aquaman» اثر پیش روی کمپانی برادران وارنر یکی از نقش های کلیدی را صداپیشگی می کند.

جولی اندروز بازیگر برنده جایزه اسکار قرار است جای شخصیت کاراتِن صحبت کند. کاراتِن موجود دریایی اسطوره ای است که به آرتور کوری با بازی جیسون موموآ در مذاکره اش برای صلح میان آتلانتیس و سرزمین خشک کمک می کند.

اعلام حضور اندروز در این فیلم درحالی صورت گرفته است که تاریخ اکران فیلم ابرقهرمانی «آکوامن» از شرکت دی‌سی کامیکس به گونه ای طعنه آمیز ۲ روز پس از فیلم «بازگشت مری پاپینز» محصول دیزنی برنامه ریزی شده است.

«بازگشت مری پاپینز» دنباله فیلم «مری پاپینز» (۱۹۶۴) با بازی جولی اندروز است ولی جولی اندروز در نسخه جدید حضور ندارد. در فیلم «بازگشت مری پاپینز» امیلی بلانت به جای این بازیگر بازی می کند.

نقش کاراتِن در فیلم «آکوامن» اولین حضور اندروز در یک فیلم در نزدیک به یک دهه اخیر است. در طول این سال ها، اندروز صدایش را به پروژه های انیمیشنی مانند فرنچایز «من نفرت انگیز» و «شرِک برای همیشه» (۲۰۱۰) قرض داده است.