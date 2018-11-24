کولاک موضعی و مه جاده های زنجان را فرا گرفته است

محمدامینی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جاده ها در استان زنجان اشاره کرد و افزود: با توجه به بارش برف کولاک موضعی و مه در محورهای زنجان به طارم، زنجان به تهم و چورزق و گردنههای کوهستانی حاکم است و در این محورها تردد با زنجیر چرخ ضروری است.
وی اظهار کرد: بارش باران در محورهای زنجان به دندی، زنجان به بیجار، ابهر به خدابنده حاکم است و رانندگان حتماً با احتیاط رانندگی کنند.
مسئول مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان از بهکارگیری ۴۵۰ نیرو در ۳۰ راهدارخانه استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: ۲۷۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین راهداری در فصل سرما در جادهها خدمات لازم را به مردم ارائه خواهند داد و نیروهای راهداری در گردنههای برفگیر و ارتفاعات حضور دارند.
امینی از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند و خودروهای خود را مجهز به تجهیزات زمستانی، چراغهای مه شکن، وسایل گرمایشی، پتو و جیره غذایی خشک کرده و بدون این تجهیزات اقدام به سفر نکنند.
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