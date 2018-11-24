به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد کاظم سجادپور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان با «تاکه ئو موری» معاون ارشد وزیر امور خارجه ژاپن دیدار کرد.

در این دیدار سجادپور با اشاره به برگزاری دهمین میزگرد مشترک بین مراکز مطالعاتی دو کشور، گفت: در این میزگرد نظرات خوبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و امیدوارم همکاری بین دو مرکز مطالعاتی هر چه بیشتر گسترش یابد.

سجادپور همچنین با اشاره به اینکه سال آینده، نودمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور است، تصریح کرد: با اجرای برنامه های پیش بینی شده، روند همکاری های دو کشور بیش از گذشته توسعه یابد.

موری هم در این دیدار، گفت: همان‌طور که شما هم اشاره کردید روابط تاریخی و دوستانه ای بین ایران و ژاپن وجود دارد و ما هم تلاش می کنیم در نودمین سالگرد روابط، همکاری های بین دو کشور گسترش یابد.

در این دیدار دو طرف همچنین بر اهمیت ادامه حمایت از برجام و ضرورت حفظ صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.

سجادپور که جهت شرکت در دهمین میزگرد مشترک موسسات مطالعاتی دو کشور در ژاپن به سر می برد تاکنون علاوه بر حضور در نشست تخصصی مربوطه با روسای دانشگاه سازمان ملل متحد و دانشگاه گریپس جهت تنظیم همکاری های مشترک دیدار و گفتگو کرده است.