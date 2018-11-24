ابهام در قرارداد پیست دیزین/صندوق حمایت از قهرمانان چه نقشی دارد؟

یه گزارش خبرنگار مهر، موضوع واگذاری اماکن ورزشی از جمله پیست‌های اسکی همواره یکی از دغدغه‌های بزرگ این ورزش زمستانی بوده است، کما اینکه بهره برداری در پیست‌های اسکی به مراتب زمان بیشتری را مطالبه می‌کند و تغییر مداوم در مدیریت پیست‌های اسکی و قراردادهای کوتاه مدت اثرات نامطلوبی در پی خواهد داشت.

پس از قطع همکاری حمیدرضا تفته در پیست اسکی دیزین که مدیریتی حدوداً با ثبات ۴ ساله داشت حالا موضوع واگذاری دیزین به بهره بردار جدید در سکوت خبری و البته همراه با ابهامات فراوان پیش می‌رود.

اگرچه شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی دیزین را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی واگذار کرده اما شنیده می‌شود این قرارداد هنوز حتی به امضای طرف دوم نرسیده است. در پی آن نام حقیقی بهره برداری جدید به میان می‌آید که ظاهراً صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان کشور، دیزین را به وی اجاره داده است.

در موضوع واگذاری دیزین به سازمان مربوطه و در پی آن واگذاری ثانویه به بهره بردار جدید ابهاماتی قانونی وجود دارد که باید منتظر شنیدن پاسخ قانع کننده مسئولان در این خصوص بود:

۱- پیش نویس قرارداد واگذاری دیزین به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان (که خبرنگار مهر به آن دسترسی پیدا کرده است) قراردادی است یکساله از ۲۱ مهر سال ۹۷ تا ۲۰ مهر سال ۹۸. مبلغ این قرارداد ۴۸،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است که در قرارداد تاکید شده است یک چهارم آن یعنی ۱۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باید نقدا در هنگام انعقاد قرارداد واریز شده باشد.

در اینجا دو نکته وجود دارد؛ اگر قرارداد مذکور امضا شده است پس چرا هنوز هیچ واریزی از سمت صندوق (که خود با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می‌کند) صورت نگرفته است و اگر هنوز قراردادی امضا نشده است پس چطور صندوق از چند هفته پیش کار خود را آغاز کرده و حتی دیزین را به بهره برداری جدید واگذار کرده است؟

۲- طرف دوم قرارداد (اجاره گیرنده) موظف شده است که مابقی قرارداد را در شش فقره چک ۶،۰۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریالی تا ۹۸/۰۵/۲۰ پرداخت کند. در این میان بحث «استاندارد سازی» پیست‌های اسکی نقش اصلی و بازیگر اثرگذار قرارداد است. چرا که ممکن است در هر زمانی طرف دوم قرارداد با توجیهات قانونی به علت عدم استانداردسازی دیزین به صورت یکطرفه قرارداد را فسخ و از پرداخت حداقل آخرین قسط‌های قرارداد امتناع ورزد.

۳- موضوع مهم دیگر بحث انتقال و یا واگذاری ثانویه دیزین است، آیا هیچ مشکل قانونی برای واگذاری ثانویه دیزین به بهره بردار جدید وجود ندارد؟ در حالی که در سالهای گذشته دیزین از طریق بیوتی و سرمایه گذاری به صورت مستقیم از شرکت تجهیز و توسعه به شخص حقیقی یا حقوقی اجاره داده شده است حالا نقش واسطه‌ای به اسم صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی چیست؟ این صندوق که پس از طی شرایط خاص ترک تشریفات شده حالا پیست را به بهره برداری جدید واگذار کرده است که از شرایط واگذاری آن نیز هیچ اطلاعاتی در دست نیست.

۴- مطرح کردن تمام این موارد تنها می‌تواند یک دلیل داشته باشد: نگرانی برای جان اسکی بازان. در حالی که استاندارد سازی دیزین هنوز در هاله‌ای از ابهام است و مشکلات عدیده ای به ویژه در بخش تجهیزات قله این پیست وجود دارد با این چرخه سردرگم واگذاری در دیزین در صورت هر گونه خطر احتمالی چه کسی پاسخگوست؟! به نظر می‌رسد شفاف سازی و پاسخ به ابهامات موجود طبیعی‌ترین انتظار خانواده اسکی و علاقه مندان به این رشته است.

* گزارش: بهاره سلطانی