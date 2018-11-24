ترامپ: دلخوری من از «منوچین» شایعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید گزارشها مبنی بر اینکه وی از عملکرد «استیو منوچین» وزیر خزانه داری خود راضی نیست، صحت ندارد.
ترامپ در این باره گفت: از کار منوچین راضی هستم و به آن افتخار میکنم. جاعلین، داستانِ خلاف واقع مینویسند و از حسودان یا منابع دروغین نقل قول میکنند. اما راست نمیگویند. آنها هرگز از من نقل قول نمیکنند چراکه با این اقدام، داستانشان از رونق میافتد.
پیشتر، روزنامه «واشنگتن پست» گفته بود ترامپ از تصمیم منوچین مبنی بر انتخاب «جرُم پاول» به عنوان رئیس خزانهداری راضی نیست چراکه وی مدافع افزایش نرخ سود است حال آنکه رئیس جمهوری آمریکا میگوید چنین اقدامی بهویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، دستاوردهای اقتصادی را تنزل میدهد.
این درحالی است که برکناری ناگهانی اعضای دولت واشنگتن که ناشی از دمدمیمزاج بودن ترامپ است؛ امر بیسابقهای نیست و دامنگیر بسیاری از مقامات ازجمله «رکس تیلرسون» وزیر خارجه سابق آمریکا شده است.
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