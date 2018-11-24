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۳ آذر ۱۳۹۷، ۹:۱۹

ترامپ: دلخوری من از «منوچین» شایعه است

ترامپ: دلخوری من از «منوچین» شایعه است

رئیس جمهوری آمریکا می‎گوید خبرها مبنی بر عدم رضایت وی از عملکرد وزیر خزانه‎داری این کشور کذب و غیرقابل استناد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید گزارش‌ها مبنی بر اینکه وی از عملکرد «استیو منوچین» وزیر خزانه داری خود راضی نیست، صحت ندارد.

ترامپ در این باره گفت: از کار منوچین راضی هستم و به آن افتخار می‌کنم. جاعلین، داستانِ خلاف واقع می‌نویسند و از حسودان یا منابع دروغین نقل قول می‌کنند. اما راست نمی‌گویند. آنها هرگز از من نقل قول نمی‌کنند چراکه با این اقدام، داستانشان از رونق می‌افتد.     

پیشتر، روزنامه «واشنگتن پست» گفته بود ترامپ از تصمیم منوچین مبنی بر انتخاب «جرُم پاول» به عنوان رئیس خزانهداری راضی نیست چراکه وی مدافع افزایش نرخ سود است حال آنکه رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید چنین اقدامی به‌ویژه در آستانه انتخابات ریاست ‌جمهوری ۲۰۲۰، دستاوردهای اقتصادی را تنزل می‌دهد.

این درحالی است که برکناری ناگهانی اعضای دولت واشنگتن که ناشی از دمدمی‌مزاج بودن ترامپ است؛ امر بی‌سابقه‌ای نیست و دامن‌گیر بسیاری از مقامات ازجمله «رکس تیلرسون» وزیر خارجه سابق آمریکا شده است.

کد مطلب 4466507
مریم خرمایی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
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      آقای ترامپ شما چقدر به خودتون مفتخر هستید.هزاران پادشاه و امپراطور بزرگتر و باشکوه تر از شما خدا آفرید و بعد همه رو نابود کرد و حتی اسمشون هم باقی نمونده. شما برید دنبال کار خودتون و ما دنبال کار خود
    • IR ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
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      مالک هرچه هست خداست.شما هیچی در دنیا ندارید که بخوای ببخشی یا نه. ما از شما هیچی نمیخوایم. امیدمون به خداست.

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