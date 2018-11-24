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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

موفقیت صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی در اجلاس فناوری و رسانه

موفقیت صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی در اجلاس فناوری و رسانه

تبریز – صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی رتبه های برتر اجلاس سراسری فناوری و رسانه را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی در پانزدهمین اجلاس فناوری و رسانه سازمان صداوسیما موفق به کسب سه عنوان برتر کشوری شد.

استان آذربایجان شرقی در پوشش تلویزیونی و اف ام موفق شد عنوان ایستگاه برتر کشور را کسب کند.

واحد ارتباطات زمینی و ماهواره ای این استان نیز در حوزه مدیریت سیگنال و رسانه های ماهواره ای حائز رتبه برتر مراکز استان ها شد.

صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی همچنین برای طراحی واحد سیار «اس ان جی» نیز عنوان طرح برگزیده را ازآن خود کرد؛ ایستگاه رادیویی بعثت بناب نیز جزو ایستگاه برگزیده اعلام شد.

مرکز آذربایجان شرقی با صرفه جویی در بخش های مختلف سازمان موفق شد رتبه برتر در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی را کسب کرد.

کد مطلب 4466522

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