۳ آذر ۱۳۹۷، ۹:۳۳

رئیس هیات اسکواش استان مرکزی:

۸تیم به مرحله چهارم رقابت های المپیاد اسکواش کشور راه یافتند

اراک- رئیس هیات اسکواش استان مرکزی گفت: در مرحله سوم المپیاد استعدادهای برتر اسکواش دختران کشور، از میان ۲۰ تیم شرکت کننده در بخش تیمی هشت تیم به مرحله چهارم صعود کردند.

سوسن طوفانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی این مرحله پس از رقابت های فشرده و نزدیک به هم تیمی، در نهایت هشت تیم، تهران، مرکزی، اصفهان، گیلان، گلستان، مازندران، یزد و توابع تهران به مرحله بعدی صعود کردند.
 
رئیس هیات اسکواش استان مرکزی خاطرنشان کرد: در ادامه مسابقات تیمی، فردا (سوم آذرماه) تیم های مرکزی با اصفهان، تهران با گیلان، گلستان با توابع تهران و یزد با مازندران به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

گفتنی است این دوره از رقابت های اسکواش کشور در رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال بانوان با حضور ۱۲۰ ورزشکار از ۲۰ استان برگزار شده و مسابقات تا پنجم آذرماه جاری ادامه دارد.

