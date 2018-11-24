رضا خیاط‌ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامان‌دهی و رفع نواقص جدول‌ها در سطح معابر جهت خدمات رسانی به شهر و شهروندان ساکن در منطقه در حال انجام است، اظهار کرد: در ادامه‌ فرآیند فعالیت‌های عمرانی در سطح منطقه و ارائه خدمات با هدف ارتقای سطح کیفی معابر و افزایش خدمت رسانی به شهروندان، عملیات جدول‌گذاری و کانیوو در خیابان فیروزآباد در دستور کار قرار گرفته و نیروهای حوزه فنی عمرانی مشغول عملیات جدول‌گذاری این معبر هستند.

شهردار منطقه یک کرمان هدف از تعویض و جدول‌گذاری معابر اصلی و فرعی را بهسازی و زیباسازی معابر، هدایت آب‌های سطحی و بالابردن بهداشت عمومی معابر و ارائه خدمات با کیفیت بهتر به شهروندان عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: طرح‌های زیرساختی در سطح شهر به منظور رفع مشکلات شهروندان و حفظ ایمنی آنها انجام می‌شود و امیدواریم با بهسازی و سامان‌دهی فضاها و معابر شهری، شاهد چهره‌ای زیبا و جدید در سطح منطقه باشیم.

خیاط‌زاده گفت: عملیات یاد شده شامل زیرسازی، جدول‌گذاری و ایجاد کانیوو جهت بهسازی ورودی‌های برخی کوچه‌هاست که از کوچه شماره چهار فیروزآباد آغاز شده و تا میدان حضرت ابوالفضل (ع) ادامه می‌یابد.