رضا خیاط زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساماندهی و رفع نواقص جدولها در سطح معابر جهت خدمات رسانی به شهر و شهروندان ساکن در منطقه در حال انجام است، اظهار کرد: در ادامه فرآیند فعالیتهای عمرانی در سطح منطقه و ارائه خدمات با هدف ارتقای سطح کیفی معابر و افزایش خدمت رسانی به شهروندان، عملیات جدولگذاری و کانیوو در خیابان فیروزآباد در دستور کار قرار گرفته و نیروهای حوزه فنی عمرانی مشغول عملیات جدولگذاری این معبر هستند.
شهردار منطقه یک کرمان هدف از تعویض و جدولگذاری معابر اصلی و فرعی را بهسازی و زیباسازی معابر، هدایت آبهای سطحی و بالابردن بهداشت عمومی معابر و ارائه خدمات با کیفیت بهتر به شهروندان عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: طرحهای زیرساختی در سطح شهر به منظور رفع مشکلات شهروندان و حفظ ایمنی آنها انجام میشود و امیدواریم با بهسازی و ساماندهی فضاها و معابر شهری، شاهد چهرهای زیبا و جدید در سطح منطقه باشیم.
خیاطزاده گفت: عملیات یاد شده شامل زیرسازی، جدولگذاری و ایجاد کانیوو جهت بهسازی ورودیهای برخی کوچههاست که از کوچه شماره چهار فیروزآباد آغاز شده و تا میدان حضرت ابوالفضل (ع) ادامه مییابد.
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