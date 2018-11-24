۴۶۰هزار ورزشکار در المپیادهای استعدادیابی ورزشی کشور شرکت دارند

شیده امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر در اراک، ضمن بیان اینکه امسال ۴۶۰هزار دختر و پسر ۱۲ تا ۱۵ سال در المپیادهای ورزشی کشور شرکت دارند، اظهار داشت: همچنین دو هزار و ۷۶ هیأت ورزشی و ۳۷ فدراسیون ورزشی کشور، درگیر اجرای طرح المپیاد استعدادهای برتر هستند.

وی افزود: طرح استعدادیابی جوانان ورزشکار از حدود یک سال گذشته با هدف شناسایی استعدادهای برتر برای حضور در رقابت‌های ورزشی ۲۰۲۲ سنگال که برای ۱۲ تا ۱۵ ساله ها است در وزارت ورزش و جوانان کلید خورد.

امامی خاطرنشان کرد: در این طرح ۱۲ رشته تیمی و ۳۰ رشته انفرادی فعال هستند و در مجموع ۷۸ رشته ورزشی داریم که از این رقم ۴۶ رشته ورزشی پسران و ۳۲ رشته ورزشی دختران را شامل می شود.

کارشناس ارشد وزارت ورزش و جوانان بیان داشت: این طرح، نخبه یابی و شناسایی استعدادهای برتر برای المپیک جوانان ۲۰۲۲ سنگال از میان ورزشکاران ۱۲ تا ۱۵ سال را دنبال می کند.

وی اضافه کرد: این ورزشکاران پس از گزینش و انتخاب به منظور آماده شدن برای مسابقات المپیک جوانان، زیر پوشش پایگاه قهرمانی قرار می گیرند تا در این پایگاه به حد ایده‌آل برسند.

نماینده وزارت ورزش و جوانان در رقابت های اسکواش کشور در اراک اظهار داشت: طی این طرح که تاکنون جای آن در ورزش کشور به عنوان یک حلقه مفقوده خالی بود، با برنامه‌ریزی سعی می‌کنیم استعدادهای برتر را حتی از دورترین نقاط و روستاهای کشور پیدا کنیم و با یک برنامه منسجم می‌توان به اهداف کلان در این زمینه دست یافت.

وی ادامه داد: بعد از مسابقات المپیک، ورزشکاران باید پایش شوند و آنان را به حال خودشان رها نکنیم، چرا که حفظ این افراد نخبه می تواند پایه ای برای تیم‌های ملی بزرگسالان باشد، یعنی برای تیم ملی در رشته های مختلف ورزشی، زیرساخت قوی و پشتوانه قوی هستند و به عنوان سرمایه ورزش باید از آنها حمایت و پشتیبانی شود.

نماینده وزارت ورزش و جوانان در رقابت های اسکواش کشور تصریح کرد: در همین راستا مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزش اسکواش دختران ۱۲ تا ۱۵ سال به میزبانی اراک از یکم آذر ماه جاری آغاز شده و تا پنجم آذر ماه ادامه دارد.