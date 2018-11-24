استکبار جهانی در پی القای حس ناکارآمدی نظام در بین مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح شنبه در نشست ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: یکی از توطئه‌های جهان استکبار از دیرباز این بوده است که در فضای بین‌الملل و فضای ملی بحران مدیریت محاسباتی ایجاد کند و این یکی از برنامه‌های جنگ نرم جهان استکبار است.

وی اضافه کرد: بسیاری از انقلاب‌هایی که در سطح جهان داریم طراحان جهان استکبار چنین پروژه‌ای را دنبال می‌کنند تا نظام ادراکی مردم جامعه دچار تردید شود و برای تغییر در تصمیم اقدام کند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه ایجاد روح ناامیدی در بین مردم نسبت به انقلاب‌ها از دیگر اهداف استکبار است، بیان کرد: استکبار روی عنصر ناکارآمدی حرکت‌ها مدیریت ادراکی و ناتوانی یک حرکت انقلابی فوق‌العاده فعالیت می‌کنند و در منظومه اطلاعتی جامعه ایجاد خلل می‌کنند.

وی گفت: استکبار جهانی روی ناکارآمدی انقلاب برنامه‌ریزی کرده است و به همین دلیل طراحان آنها در مورد جوان‌هایی که انقلاب و جنگ را ندیده‌اند می‌خواهند مدیریت ادراکی کنند که یکی از پروژه‌های جنگ نرم دشمن است.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: توسعه و پیشرفتی که در ایران ایجاد شده است و طراحی‌های دانش‌بنیانی که در این محدوده صورت گرفته است، نشان از بزرگی انقلاب است.

وی گفت: در ایران حتی یک روز هم انتخابات به خاطر هیچ مسئله‌ای عقب نیفتاده است و مردم‌سالاری دینی و توسعه پیشرفت به صورت مستمر ادامه داشت که از نشانه‌های پیروزی انقلاب است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اظهار داشت: دشمن دنبال این است که کارهای شده را ناشده نشان دهد و کارهای در حال انجام با افق‌های پیش رو را نفی کند و روح ناامیدی را در مردم ایجاد کند. جشن پیروزی انقلاب یک حرکت مبارزاتی نرم علیه تهاجم حساب‌شده سایبر و ادراکی دشمن است.

وی اضافه کرد: جشن پیروزی انقلاب با مرور کارهای بزرگ انقلاب برگزار شود و مبارزه ضدادراکی دشمن را باید مدیریت کرد و مطالبی که در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز است باید اقدام شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری تاکید کرد: هر انقلابی درصد مختصری از این هجمه‌های دشمن به آنها وارد می‌شد براندازی و شکست صورت می‌گرفت ولی انقلاب در مقابل همه بحران‌ها قوی‌تر شده و به سربلندی رسیده است.

وی بیان کرد: انعکاس خدمات انقلاب نیازمند هماهنگی است و باید نهادهای مختلف هماهنگ با هم و در فضای مشخص این کار را انجام دهند و از ظرفیت‌های مردم استفاده کنند.