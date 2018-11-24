پیمان مهاجرتی سازمان ملل یک تهدید نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه راینیشر پست ضمن حمایت از پیمان مهاجرتی سازمان ملل اظهار داشت: پیمان مهاجرتی سازمان ملل نه تنها تهدیدی برای جامعه بین الملل نیست بلکه پیمانی است که بر اساس منطق تهیه و تنظیم شده است.

وزیر خارجه آلمان در ادامه افزود: پیمان مهاجرتی سازمان ملل می تواند سبب ساماندهی و کنترل بهتر پدیده مهاجرت شده و نه فقط برای شهروندان آلمان که برای شهروندان اروپا پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد.

پیمان مهاجرتی سازمان ملل قرار است در نشستی ویژه در ماه دسامبر در مراکش به بحث و تصمیم گیری گذاشته شود.

گفتنی است تاکنون آمریکا، مجارستان، اتریش و چک از پیمان مهاجرتی سازمان ملل خارج شده اند.