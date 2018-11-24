افزایش ۴ برابری قیمت مواد آزمایشگاهی/اساتید با مشکل مواجه اند

عزیز الله حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات دانشگاه ها به دلیل نوسانات ارز و عدم تخصیص ارز دولتی گفت: دانشگاه ها به طور کلی در این زمینه از جهت ارتباطات بین المللی آسیب می بینند.

وی ادامه داد: در بحث چاپ مقالات و چه در بحث خرید کتب، خرید مواد شیمیایی، تجهیزات آزمایشگاهی، اعزام به فرصت مطالعاتی، شرکت در سمینارها، پرداخت حق شرکت در انجمن‌ها توسط دانشگاه‌ها و اشخاص نیز به همین صورت بوده و دانشگاه ها با مشکل مواجه هستند.

رئیس دانشگاه خوارزمی افزود: بایستی با تدبیر دولت راهکارهایی طراحی شود که دانشگاه ها دچار مشکل نشوند، در حال حاضر در خرید مواد آزمایشگاهی حداقل اختلاف قیمت بیش از ۴ برابر است و یک عضو هیات علمی حتی اگر گرنت خوبی هم دریافت کند با تحمیل این هزینه نمی تواند نیازهای آزمایشگاهی خود را تامین کند، امیدواریم در زمان کوتاه دولت برای این چالش ها راهکاری ایجاد کند.