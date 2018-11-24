معین‌الدین سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیمارستان «امام علی(ع)» چابهار، مجهزترین مرکز درمانی از پهنه راسک تا جاسک در جنوب سیستان و بلوچستان یعنی شهرستان‌های کنارک، قصرقند، نیکشهر، سرباز، چابهار و حتی جاسک هرمزگان با حدود جمعیتی ۷۰۰ هزار نفر جمعیت است

وی افزود: با توجه به جمعیت تحت پوشش این بیمارستان و فشار جمعیتی بر آن، تجهیز آن به امکانات درمانی ضروری است؛ این بیمارستان با تلاش های که در گذشته از سوی برخی ارگان‌های برخوردار شده مجهز به آی سی یو، سی سی یو، ام آر آی و بخش‌های تخصصی شده است و یکی‌ از مهم‌ترین و اصلی‌ترین خلاهای آن مرکز آنژیوگرافی بود؛ به‌طوری که جمعیت تحت پوشش این بیمارستان برای یک آنژیوگرافی باید ۷۰۰ کیلومتر تا زاهدان می‌رفتند و با توجه به اهمیت فاکتور زمان در مداوای بیماران قلبی و عروقی، این فاصله سبب افزایش آمار مرگ و میر این بیماران در شهرستان چابهار شده بود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان چابهار بابیان اینکه با تجهیز بیمارستان امام علی(ع) چابهار به مرکز آنژیوگرافی کاهش مرگ و میر بیماران قلبی و عروقی را در حوزه تحت پوشش این بیمارستان شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: با پیگیری ویژه اعضای شورا و دانشکده علوم‌پزشکی ایرانشهر نظر مساعد هیات امنای ارزی وزارت بهداشت برای خرید یک دستگاه آنژیوگرافی با دلار دولتی برای این بیمارستان جلب شد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان چابهار تاکید کرد: مردم شهرستان چابهار این اقدام بزرگ در حوزه سلامت را پیش درآمدی برای اتفاق بزرگ‌تر یعنی تحقق وعده وزیر محترم بهداشت در دی ماه ۹۴ و کلنگ زنی بیمارستان ۵۴۰ تختوابی چابهار می‌دانند.

وی در پایان بر الزام دیگر متولیان طرح‌های توسعه ملی در شهرستان چابهار به‌ویژه سازمان بنادر و دریانوردی به انجام مسئولیت اجتماعی خویش با توجه به محرومیت جدی چابهار در شاخص‌های اصلی و اساسی زندگی نظیر شاخص‌های درمانی، آموزشی و زندگی تاکید کرد.