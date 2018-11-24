۶ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی بوئین زهرا به حالت اول بازگشت

پرویز عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در اولویت برنامه های این سازمان قرار دارد.

وی افزود: این اقدام در راستای حراست از زمین های کشاورزی با هماهنگی دستگاه قضایی اجرا شده است.

عبدی تصریح کرد:این اراضی مرغوب کشاورزی توسط سودجویان که درحریم شهرها وحریم راههای منفصل بین شهری قرار داشتند به چهاردیواری تبدیل شده بود.

وی اظهارداشت: این ساخت و سازهای غیر مجاز به استناد تبصره یک و دو ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی زراعی و باغها با حضور نمایندگان فرمانداری، نیروی انتظامی و نماینده دستگاه قضایی تخریب شد.

عبدی با اشاره به اجرای تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی یادآورشد: هرگونه ساخت و ساز و تغییرکاربری در اراضی کشاورزی غیرقانونی است و در صورت مشاهده تخریب خواهد شد.