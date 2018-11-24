به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی حسینی صبح شنبه در نشست ستاد چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی به سادگی به وجود نیامدده است و حفظ آن نیز با مقابله با شگردهای دشمن انجام شده است.
وی اضافه کرد: اگر شرایط عادی داشتیم و اینجا بودیم شاید کار خاص نبود ولی ما هشت سال گرفتار جنگ بودیم و تحریمها و تهدیدها و مقابله جدی دشمن را شاهد بودهایم و به توفیق و دستاوردهای خوبی دست یافتهایم.
امام جمعه دیر بیان کرد: اگر بخواهیم دستاوردهای انقلاب را بیان کنیم باید به صورت مقایسهای باشد و برای نسل جوان بیان کنیم که در دوران طاغوت در چه جایگاهی بودهایم و اکنون کجا هستیم.
وی افزود: مردم دستاوردها را قبول دارند ولی در تنگنای معیشتی هستند. افتتاح پروژههای مختلف مهم است ولی مردم برای خرید برخی اقلام مشکل دارند و مسئولان نباید بیتفاوت باشند و نظارت کافی انجام شود و نباید اجحافی به مردم صورت گیرد.
حسینی تصریح کرد: وقتی که مسئولان نظارتی نداشته باشند مردم نگران و ناراحت میشوند. اگر پروژههای بزرگی را افتتاح کنیم ولی سفره مردم خالی باشد مردم باز هم نگران خواهند بود.
وی ادامه داد: دشمن میخواهد نسل جوان را نسبت به انقلاب ناامید کند و باید تلاش کنیم که مشکلات مردم را حل کنیم و برای رفع مشکلات تلاش کنیم.
امام جمعه دیر گفت: هر دولتی میآید دولت قبل از خود را متهم میکند؛ این حرفها صحیح نیست و باید مراقب باشیم و خدمات انجامشده را ببینیم و کارهای انجام شده را که در پرونده انقلاب اسلامی وجود دارد ببینیم و نباید کارنامه نظام را سیاه جلوه دهیم.
وی خاطرنشان کرد: دشمن میخواهد دستاوردهای انقلاب را زیر سوال ببرد و نباید به خاطر مشکلاتی که با دولتها داریم، خدمات انقلاب را زیر سوال ببریم و به دشمن کمک کنیم.
حسینی اظهار داشت: مسئولان حضور بیشتری در بین مردم داشته باشند. این حضور مسئولان در بین مردم باعث میشود تا فاصلهای بین خود و مسئولان نبینند و به دستاوردهای نظام امیدوارتر شوند.
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