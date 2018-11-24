به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب، جلسه ۱۵۹ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارش روند تدوین «سند ملی تحول علوم انسانی» توسط حجت‌الاسلام‌ کاظمینی ارائه شد.

دستور بعدی جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، بررسی برنامه آموزشی و سرفصل‌های درسی رشته آموزش زبان آلمانی در مقطع کارشناسی ارشد بود که گزارشی در این زمینه ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به اهداف بازنگری در این برنامه درسی در چهار محور روزآمدی، بومی‌سازی و اسلامی سازی برخی از سرفصل‌ها و برنامه‌ها نیز تشریح شدند.

پس از ارائه این گزارش، حداد عادل با اشاره به نقش مستشرقین آلمانی در شناخت اسلام و مشرق زمین گفت: آلمانی‌ها در زمینه شرق‌شناسی بسیار فعال بوده و هستند.

وی افزود: حتی شوپنهاور نیز با فلسفه هند آشنایی زیادی پیدا کرده بود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: به همین منظور باید به متون اسلامی در زبان آلمانی نگاه ویژه‌ای صورت گیرد.

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: البته برخی از این مستشرقین مانند گلدزیهر در این مسیر اشتباهات بزرگی داشته‌اند.

پس از بحث و تبادل نظر اعضاء این برنامه درسی به تصویب رسید.