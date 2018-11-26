محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از طولانی شدن اجرای مکانیزم مالی اروپا، اظهار داشت: اروپاییها وابستگی تجاری شدیدی به آمریکا دارند، به گونهای که سال گذشته بیش از ۱۲۶۰ میلیارد دلار رابطه تجاری با آمریکا داشتند و دور از باور است که آن را رها کنند و ۲۰ میلیارد دلار رابطه اقتصادی با ما را در نظر گیرند.
وی با بیان اینکه ما در شرایط بسیار سختی قرار نداریم و با اتحاد میتوانیم از این مقطع عبور کنیم، ادامه داد: چند کشور مهم از تحریم خرید نفت ایران معاف شدهاند و بر این اساس صادرات نفت ما به این کشورها مجاز است و با ارتباط مستمر با این کشورها میتوانیم تحریمها را دور بزنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در زمان تحریمها در دولت قبل، ما پولهای خود را به بانک کونلون چین واریز میکردیم و از آنجا نیازهای خود را خریداری کرده و پول پرداختش را از این بانک برداشت میکردیم که این رویه باید در سازوکار مالی اروپا هم در نظر گرفته شود و آنان برای ما شرط و شروطی نگذارند.
بهمنی تاکید کرد: اروپا مدتی است وعده طراحی سیستمی را داده تا جایگزین سوئیفت شود که تاکنون اقدام عملی در این زمینه نکرده است و به جای تکیه بر اروپا، این امکان هست که خودمان جایگزین سوئیفت را راهاندازی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما باید برای سختترین سناریوهای دشمن هم برنامه داشته باشیم، اظهار داشت: برای عبور از مشکلات فعلی باید از تجربیات افراد باسابقه استفاده کنیم و از سوی دیگر فقط یک صدا باید از کشور خارج شود چرا که به محض آنکه دشمن اختلاف ما را ببیند، موضعش علیه ایران را تشدید میکند.
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