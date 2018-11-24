طرح مطالعات آب در ۴ استان کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد زهرایی صبح شنبه در همایش شکوه هجرت و تقدیر از فعالان اردوهای جهادی اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی خراسان جنوبی بیان کرد: امروز در جنگ اقتصادی هستیم ولی مطابق با جنگ اقتصاد مقاومتی خودمان را آماده نکرده ایم بلکه در دفاع و مقاومت اقتصادی قرار گرفته ایم.

وی با بیان اینکه بنا به فرمایش رهبری، بسیج سازندگی روح حاکم بر حرکت های جهادی است، گفت: بسیجیان با استفاده از باورها و ارزش های دینی در هشت سال جنگ تحمیلی جنگیده و شهید شده اند.

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه وحدت و انسجام درون بردران دینی در یمن چندین برابر برادران کنونی است، افزود: امروز در یمن هر ۹ دقیقه یک کودک از گرسنگی می میرد اما در برابر خدمت رسانی ها آماده هستند.

زهرایی با بیان اینکه امروز نیازمند شهید خدمت هستیم، اظهار کرد: هنوز جنگ اقتصادی را لمس نکرده ایم بنابراین وحدت کافی نداریم.

وی با اشاره به فعالیت های بسیج سازندگی خراسان جنوبی بیان کرد: دو طرح به صورت پایلوت در این استان اجرایی می شود.

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور افزود: تفاهم نامه ای برای آموزش ۲۰۰ جهادگر تخصصی حوزه اشتغال بین بسیج سازندگی خراسان جنوبی و کمیته امداد منعقد شده است.

وی از اجرای طرح مطالعات آب در چهار استان کشور خبر داد و افزود: خراسان جنوبی یکی از استان های مورد هدف برای اجرای این طرح است.