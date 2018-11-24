طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» آثار مخرب خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران با ارسال نامه ای به فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، آمادگی خود برای انجام مناظره پیرامون طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» با یکی از نمایندگان مجلس را اعلام کرد.

در این نامه آمده است:

«سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به ارائه طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» به مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان فراکسیون زنان، تیم کارشناسی بسیج دانشجویی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران که ابعاد مختلف این طرح را به لحاظ علمی بررسی کرده است، این آمادگی را دارد در چند روز آینده در مکان و زمانی که توسط حضرات عالی تعیین شود، جهت ارائه ادله خود مبنی بر داشتن اثرات سوء این طرح و نیز مباحثه با نمایندگان موافق طرح حاضر شود. به اعتقاد تیم کارشناسی بسیج دانشجویی بخشی از ادله نمایندگان محترم موافق این طرح مطابق با واقع نبوده و لازم است نمایندگان محترم از نتایج بررسی تخصصی این ادله آگاه شوند تا ناخواسته تصمیمی اشتباه -که اثرات سوء غیر قابل جبرانی برای کشور دارد- گرفته نشود.

اگر از طرف نمایندگان محترم مجلس تمایل وجود داشته باشد، صحبت های صورت گرفته در جلسه به صورت زنده یا غیرزنده منتشر شود تا شاهدان این گفتگو، خود این طرح را قضاوت کنند. امید است تا نمایندگان موافق طرح افزایش حداقل سن ازدواج جهت اطلاع ملت ایران و نیز متخصصین و تصمیم گیرندگان این حوزه از استدلال‌های موافقان و مخالفان طرح، این دعوت به استماع نظرات و مباحثه را بپذیرند تا تصمیمی صحیح در ارتباط با این طرح گرفته شود.

بدیهی است در غیر این صورت، عدم پذیرش دعوت جنبش دانشجویی توسط نمایندگان محترم فراکسیون زنان، بر همگان ثابت خواهد کرد که مدافعان طرح افزایش حداقل سن ازدواج نسبت به قوی و صحیح بودن استدلال‌های خود و نیز علمی و دقیق بودن آمارهای ارائه شده ایمان ندارند و حاضر به پذیرش اینگونه مباحثات و مناظرات تخصصی برای بررسی آرا و نظراتشان نیستند.

والسلام علی من اتبع الهدی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی»