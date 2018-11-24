اعزام ۶ آزادکار به روسیه/ نخستین محک بین المللی سرمربی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات اعزامی به این رقابت ها که نخستین میدان تدارکاتی آزادکاران برای سرمربی جدید تیم ملی محسوب می شود به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: نادر حاج آقا نیا
۶۵ کیلوگرم: پیمان بیابانی
۷۴ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی
۸۶ کیلوگرم: احمد بذری قلعه
۹۷ کیلوگرم: عباس فروتن
۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی
سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان: ابراهیم مهربان- علی شکری پور
داور: عباس کارگر
رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام الروسا روزهای ۱۰ و ۱۱ آذرماه، به صورت تیم به تیم و در اوزان المپیکی در شهر مسکو روسیه برگزار می شود.
همچنین تمامی هزینه های تیم اعزامی بر عهده میزبان است.
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