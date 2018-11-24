اجرای آمایش تدریس برای حل مشکل کسر موظف اعضای هیئت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، یکصد و شصت و پنجمین جلسۀ شورای دانشگاه به ریاست دکتر سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی، برگزار شد.
حل مشکل کسر موظف بعضی از اعضای هیئت علمی با آمایش صحیح تدریس
حسن صدوق در بخشی از سخنان خود با اشاره به ساماندهی حقالتدریسها در سطح دانشگاه و اعمال انضباط مالی بیشتر و صرفهجویی قابلتوجه برای دانشگاه در نیمسال تحصیلی گذشته افزود: اگر همین روشی که داشتیم را با دقت، همت و همکاری اعضای هیئت علمی و رؤسای دانشکدهها/پژوهشکدهها ادامه دهیم، پرداخت حقالتدریسها انجام میشود.
وی تاکید کرد: اگر آمایش تدریس در سطح دانشکدهها/پژوهشکدهها بهدرستی انجام شود، مشکل کسر موظفی بعضی از اعضای هیئت علمی در دانشگاه (تقریباً ۲۰۰ نفر) برطرف شده و دانشگاه میتواند بدون داشتن بدهی حقالتدریس اداره شود.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: حل معضل اضافه تدریس بعضی از مدیران دانشگاه، مشکل پرداخت حقالتدریس را مرتفع میکند.
وی به موضوع تدریس اضافۀ مدیران دانشگاه که در جلسۀ قبل مطرح شده بود اشاره کرد و افزود: سخنان مطرحشده در آن جلسه، در خصوص فرد یا دانشکدۀ خاصی نبود و متوجه کل دانشگاه بود.
صدوق افزود: هیچیک از همکاران هیئت علمی قبول نخواهند کرد که یک عده در دانشگاه کمتر از موظفی خود تدریس داشته باشند و در عوض عدهای در جای دیگر تدریس اضافه داشته باشند و دانشگاه مجبور به پرداخت حقالتدریس شود که ازجمله دلایل بروز این مسائل، ضعف مدیریت در سطح دانشکدهها/پژوهشکدهها است.
اولویت اصلی عضو هیئت علمی باید انجام وظایف باشد نه مأموریت به سازمانهای دیگر
وی به موضوع مأموریت اعضای هیئت علمی به سازمانهای مختلف اشاره کرد و از رؤسای دانشکدهها و پژوهشکدهها خواست که بهراحتی با این مأموریتها موافقت نکنند و بهسادگی موضوع را به سمت هیئت رئیسه دانشگاه سوق ندهند.
وی تأکید کرد: اولویت کاری عضو هیئت علمی باید انجام وظائف در دانشگاه باشد.
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