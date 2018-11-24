معاونان محیط زیست انسانی ادارات کل محیط زیست کشور گرد هم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در ابتدای این نشست نیره پورملائی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد به حاضرین مدعو در استان یزد زاد بوم کویری، سرزمین ترمه و نلاش و دیار ایستاده در عبادتگاه آیینی و سرزمین داشته های تاریخی خوش آمد گویی گفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد به توصیف مختصری از محیط زیست استان پرداخت و گفت: استان یزد استان پهناوری است و ۱۵ منطقه تحت مدیریت محیط زیست در آن وجود دارد و استان یزد اولین استانی است که تجربه موفق قرق های اختصاصی در کشور را دارد.

نیره پورملائی افزود: استان یزد چهارمین استان صنعتی کشور است و صنایع سنگینی نیز در این حوزه وجود دارد و ۸۰ درصد سکونتگاههای این استان هم در محور یزد اردکان قرار دارند که حفاظت این منطقه را می طلبد.

وی بر لزوم همکاری و هماهنگی بین بخش صنعت و محیط زیست تاکید کرد و گفت: همه مردم جامعه نسبت به آن باید احساس مسئولیت داشته باشند.

این مقام مسئول گفت: از ابتدای سال ۹۰ تا تاکنون ۱۷ واحد مشمول ارزیابی داشتیم و ۱۰ واحد صنعتی هم تجهیزات پایش آنلاین خود را نصب کرده اند که اداره محیط زیست یزد بعنوان ناظر عالی با آن ها در ارتباط است و با صنایعی که قوانین زیست محیطی را رعایت نمایند تعامل لازم را داشته و در غیر اینصورت مطابق با قوانین، اقدامات قانونی را معمول خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد، صنعت و محیط زیست را دو امر جدایی ناپذیر از هم خواند و گفت: در مباحث توسعه صنعتی بدنبال رعایت ملاحظات زیست محیطی هستیم تا شاهد توسعه متوازن در هر دو عرصه باشیم و توسعه با حفظ منابع پایه و محوریت سلامت انسان می تواند توسعه پایدار باشد.

در ادامه این نشست تجریشی معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده در این حوزه عنوان کرد: یکی دیگر از اقداماتی از سال جدید شروع کردیم به کارگیری دانشگاهها در جهت رفع آلودگی ها با ارائه راهکارها است و اکنون در سه استان، سه دانشگاه دولتی با دستگاههای اجرایی، سازمان حفاظت محیط زیست و صنایع بزرگ که معمولا پتانسیل آلایندگی دارند در حال همکاری هستند و امیدواریم به واسطه این اقدامات آلودگی ها کم شود و یک اقتصاد سبزی را ایجاد کنیم و بتوانیم کسب و کارهایی به همراه داشته باشیم و شرکت های دانش بنیانی بیایند که بتوانند این تهدید آلودگی را تبدیل به فرصت کند.

وی افزود: اکنون صندوق توسعه محیط زیست را همراه کردیم که بتوانیم در سال جاری وام هایی را به شرکت های دانش بنیان نوپا بدهیم که این ها بتوانند در حل مشکلات پسماند با ایده ها و کسب و کارها این تهدیدها را تبدیل به فرصت کنند.

تجریشی به تکثر تنوع در فعالیت های حوزه انسانی اشاره کرد و گفت: امیدواریم با توجه به چالش های جدی که در کشور داریم بتوانیم با برگزاری این نشست ها تمام مشکلات را تبدیل به فرصت های جدید کنیم و ان شاالله بتوانیم برای آینده فرزندانمان و نسل های بعدی محیط زیست سالم تری را ترسیم کنیم.

علمدار رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در این نشست به تشریح وضعیت صنایع استان پرداخت و افزود: استان یزد قلب جغرافیایی و استراتژیکی کشور است و با توجه به اینکه یزد منطقه ای مهم به لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری است برای توسعه بیشتر و همچنین حفظ محیط زیست استان و رسیدن به توسعه پایدار از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی عنوان کرد: استان یزد دومین استان معدنی کشور و هشتمین استان برتر صادر کننده کشور است و امیدوارم با تعامل بین دو سازمان شاهد افزایش سرمایه گذاری در یزد باشیم.

جوادیان زاده مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، به وضعیت کم آبی استان اشاره کرد و گفت: یزد یک سوم بارش کشور و یک نهم متوسط بارش جهان را دارد و کم بارش ترین استان کشور است و اظهار امیدواری کرد که بتوانیم با اقدامات عاجل از این معضل خشکسالی عبور کنیم.

در ادامه این نشست صادقیان معاون امور هماهنگی استانداری یزد اظهار داشت: برای حل مشکل بحث محیط زیست و آب در استان باید به آن نگاه بین بخشی داشته باشیم و اداره محیط زیست باید با همکاری ارگان های دیگر و با داشتن یک برنامه مشترک به رفع مشکلات زیست محیطی استان بپردازد.

صادقیان افزود: استان یزد نیازمند صنایع پاک و کم آبخواه می باشد و ما از استقرار صنایع در استان با رعایت ملاحظات و ارزیابی های زیست محیطی در جهت ایجاد اشتغال و درآمد مردم استقبال می کنیم.

در این نشست دو روزه پنل های تخصصی با موضوعات هوا و اقلیم، گرد و غبار، ارزیابی، آب و خاک، پسماند، نظارت و پایش فراگیر، آزمایشگاه و عوارض آلایندگی برگزار شد و حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند.