پیروزی شاگردان خانلرخانی برابر آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۸ تیم برتر دنیا صبح امروز در سالن «شیخ زاید» فجیره آغاز شد. شهرداری ورامین به عنوان نماینده ایران در گروه خود با تیم‌های آذربایجان، چین و ازبکستان هم‌گروه شده بود که در نخستین دیدار به مصاف تیم آذربایجان رفت و موفق شد با نتیجه ۶۶ بر ۵۸ این مبارزات جذاب را به پایان برساند.



سروش احمدی، میرهاشم حسینی، ابوالفضل یعقوبی، سینا بهرامی و مهدی خدابخشی اعضای تیم ایران را تشکیل داده‌اند. نماینده کشورمان در ادامه باید با تیم‌های چین و ازبکستان مبارزه کند.



دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی راه پیدا می‌کنند و قرعه نیمه نهایی براساس نتایج مرحله گروهی هر تیم تعیین می‌شود. هر برد ۳ امتیاز و هر تساوی یک امتیاز برای تیم‌ها در جدول رده بندی حساب خواهد شد.



هدایت این تیم برعهده پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی و هاشم زنگنه به عنوان مربی است. سیدحسن میر نیز به عنوان سرپرست در کنار تیم حضور دارد.