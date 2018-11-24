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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

تکواندو قهرمانی تیمی جهان؛

پیروزی شاگردان خانلرخانی برابر آذربایجان

پیروزی شاگردان خانلرخانی برابر آذربایجان

شهرداری ورامین نماینده ایران در رقابتهای تیمی قهرمانی جهان در نخستین دیدار خود برابر آذربایجان به برتری دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۸ تیم برتر دنیا صبح امروز در سالن «شیخ زاید» فجیره آغاز شد. شهرداری ورامین به عنوان نماینده ایران در گروه خود با تیم‌های آذربایجان، چین و ازبکستان هم‌گروه شده بود که در نخستین دیدار به مصاف تیم آذربایجان رفت و موفق شد با نتیجه ۶۶ بر ۵۸ این مبارزات جذاب را به پایان برساند.

سروش احمدی، میرهاشم حسینی، ابوالفضل یعقوبی، سینا بهرامی و مهدی خدابخشی اعضای تیم ایران را تشکیل داده‌اند. نماینده کشورمان در ادامه باید با تیم‌های چین و ازبکستان مبارزه کند. 

دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی راه پیدا می‌کنند و قرعه نیمه نهایی براساس نتایج مرحله گروهی هر تیم تعیین می‌شود. هر برد ۳ امتیاز و هر تساوی یک امتیاز برای تیم‌ها در جدول رده بندی حساب خواهد شد.

هدایت این تیم برعهده پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی و هاشم زنگنه به عنوان مربی است. سیدحسن میر نیز به عنوان سرپرست در کنار تیم حضور دارد.

کد مطلب 4466750

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