به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ از برگزاری همایش بزرگ فرماندهان و مدیران بسیج تهران بزرگ به مناسبت هفته بسیج و هفته وحدت در حرم حضرت امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: بالغ بر ۲۰ هزار فرمانده ناحیه، حوزه و پایگاه بسیج در این همایش حضور خواهند یافت که حضور این تعداد فرمانده نشاندهنده بسط و نفوذ تفکر بسیجی در آحاد جامعه است.
وی با بیان اینکه باید در نظر داشت که این حضور گسترده در یک روز تعطیل رقم میخورد، تصریح کرد: این حضور دشمنشکن باعث ناامیدی دشمنانی میشود که در چهل سالگی انقلاب، خواب پریشان براندازی را میدیدند و سخنان گزافی در این باره به زبان میآوردند.
فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ با اشاره به دیگر برنامههای سپاه تهران به مناسبت هفته بسیج بیان کرد: در این راستا ۱۴۳ برنامه منسجم تدارک دیده شده که دارای جنبههای مختلفی است و تمام اقشار بسیج شامل پیشکسوتان، محلات، رسانه، هنرمندان را در بر میگیرد.
وی تصریح کرد: بسیج مستضعفین با تدبیر امام خمینی (ره) شکل گرفت تا حامی مردم و انقلاب باشد، در آن روزها کمتر کسی فکر میکرد که بسیج به یکی از تأثیرگذارترین تشکلهای جهان تبدیل شود.
یزدی با بیان اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، توانمندیهای دفاعی و امنیتی بسیج به کمک ثبات انقلاب آمد، گفت: در هشت سال دفاع مقدس نیز بدنه اصلی رزمندگان را بسیجیان جان بر کف تشکیل میدادند که از کیان این مرز و بوم حفاظت کردند.
وی با بیان اینکه امروز نیز بسیج به نقشآفرینی شکوهمند در تمام امور میپردازد، گفت: سازمان بسیج مستضعفین به تشکلی کارآمد تبدیل شده است که علاوه بر خنثی کردن تهدیدات همه جانبه دشمن، در تمام عرصههای اجتماعی، علمی، فرهنگی، ورزشی مورد نیاز کشور حضوری فعال و موثر دارد.
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