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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۷

مهر منتشر کرد؛

ترکیب اعضای کمیته مشورتی CFT مشخص شد

ترکیب اعضای کمیته مشورتی CFT مشخص شد

کمیته مشورتی بررسی لایحه CFT با حضور ۵ عضو کمیسیون امنیت ملی، دو نفر از اعضای هیات دولت، ۲ نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت و یک نفر از شورای نگهبان تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اختلافات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)، یک کمیته مشورتی در این زمینه تشکیل شد.

بر این اساس هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس «حشمت الله فلاحت پیشه، اردشیر نوریان، علاء الدین بروجردی،  مجتبی ذوالنور و کاظم جلالی» را برای عضویت در این کمیته انتخاب کردند.

از سوی دولت نیز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این جلسات شرکت می‌کنند.

عباسعلی کدخدایی به نمایندگی از شورای نگهبان ایرادات قانونی و حقوقی این لایحه را در این کمیته بررسی خواهد کرد.

علاوه بر این از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز «علی آقامحمدی و احمد وحیدی» برای عضویت در این کمیته مشورتی معرفی شده‌اند.

کد مطلب 4466779

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