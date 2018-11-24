امام جمعه تاکستان سه سال دیگر ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین با ابلاغ حکم حجت الاسلام علی اکبری رئیس شورای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، مدت امامت جمعه آیت الله علی اسلامی به مدت سه سال دیگر تمدید شد.

در قسمتی از حکم خطاب به آیت الله اسلامی آمده است: ان شاءالله با توکل به خداوند متعال و بهره گیری از تجربیات گذشته، بتوانید در جذب عموم مردم بخصوص جوانان عزیز به نماز جمعه و باشکوه تر برگزار کردن این فریضه بزرگ الهی، همچنین در ایجاد وحدت و همبستگی موفق باشید.

آیت الله اسلامی از سال ۸۲ امامت جمعه شهر تاکستان را برعهده داشته و براساس این حکم سه سال دیگر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

آیت الله اسلامی هم اکنون نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری است.