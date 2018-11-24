به گزارش خبرنگار مهر، محسن روحی پیش از ظهر شنبه پیرامون برگزاری بیست و یکمین جشنواره منطقه‌ای قصه‌گویی در جمع اصحاب رسانه بیان داشت: قصه‌گویی یکی از فعالیت‌های محوری و تاثیرگذار در جهت بیان ارزش‌ها یا ضد ارزش‌ها برای کودکان و نوجوانان است.

وی افزود: قصه‌گویی نقش تعلیم و تربیت را نیز بر عهده دارد و یکی از ابزار مهم در این رابطه به شمار می‌رود.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان گفت: هدف اصلی ما علاوه بر قصه‌گویی به جهت رواج و توسعه فرهنگ قصه‌گویی است و امیدواریم بتوانیم در این رابطه موفق عمل کنیم.

روحی در ارتباط با شعار این جشنواره اظهار داشت: قصه زندگی من و خوب زندگی کردن تمرین می‌خواهد.

وی یادآور شد: در این جشنواره شاهد برگزاری بخش‌های مختلف تخصصی، علمی و عمومی هستیم که در رده‌های سنی مختلف دختران و پسران، زنان و مردان و پدربزرگ‌های و مادربزرگ‌ها قرار می‌گیرند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان تصریح کرد: در بخش عمومی ۹۰ ثانیه‌ای که در سایت کتاب باز و آپارات قصه‌ها بارگذاری می‌شود که مردم باید به آن‌ها رای دهند.

وی گفت: از استان کرمان دو قصه‌گو «خواجویی» و «زهرا رحیم‌زاده» معرفی شده‌اند که امیدواریم شهروندان کرمانی با مراجعه به سایت به آن‌ها رای دهند.

روحی با اشاره به اینکه مرحله استانی این جشنواره در همه استان‌ها برگزار شده است، گفت: مرحله منطقه ای این جشنواره در پنج منطقه برگزار می شود که استان کرمان میزبان منطقه چهار است که در ششم و هفتم آذرماه جاری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار می شود.

وی افزود: در این جشنواره داورانی مشخص شده‌اند که به صورت ملی به داوری می‌پردازند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان عنوان داشت: والدین، مربیان و دانش‌آموزان می‌توانند از برنامه‌های قصه‌گویی استفاده کنند.

روحی یادآور شد: این جشنواره علاوه بر قصه‌گویی که فضای جذابی را به وجود می‌آورد کودکان با لهجه‌های استان‌های دیگر هم آشنا می‌شوند همچنین در کنار برنامه‌های جشنواره بازدید از میراث فرهنگی استان هم به منظور آشنایی بیشتر استان‌های دیگر با کرمان در نظر گرفته شده است.

روحی گفت: علاوه بر برنامه‌های جشنواره اعزام قصه‌گو به مدارس را نیز داریم همچنین سعی کردیم در این سه روز قصه‌گویانی به مناطق حاشیه‌ای، سکونتگاه‌های غیررسمی رسمی، و مناطق بی دفاع شهری اعزام کنیم.

وی گفت: این مراسم به صورت مستقیم از صفحه اینستاگرام و آپارات پخش خواهد شد تا گستره استفاده از قصه‌ها بیشتر باشد.

روحی بیان داشت: در بخش استانی ۱۳۰ قصه‌گو به رقابت پرداختند از هر استان ۵ قصه‌گو در این مراسم شرکت خواهند کرد و پنج برگزیده به صورت مستقیم به فضای قصه‌گویی بین‌المللی راه پیدا می‌کنند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد شور و اشتیاق در بین والدین و معرفی قصه‌گویی در ترویج تعلیم و تربیت است تا این برنامه جایگزین برنامه‌های فضای مجازی که برای کودکان کارکردهای مناسبی ندارند شود.