حرکت بزرگ اربعین مقدمات تربیت بشر برای مهدویت را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله نوری صبح شنبه در دیدار جمعی از فعالان هنری اربعین خراسان جنوبی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: امسال نخستین کاروان هنری استان در کنار هزاران خادم برای استقبال از زائران اربعین حسینی به عتبات عالیات اعزام شد.

وی بیان کرد: باید جریان اربعین به سمتی برود تا هر کس بر حسب توان، استعداد و تکلیف خود خدمتی ارائه کند که این زمینه در سال جاری فراهم شد.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی با بیان اینکه باید جریان و رودخانه عظیم اربعین که به رودخانه بیکران ابا عبدالله وصل می‌شود سبب تزکیه و بصیرت بشر شود، عنوان داشت: این سفر باید مقدماتی در راستای تربیت بشر برای مهدویت شود تا بتوانیم زمینه حضور حضرت حجت(عج) را فراهم کنیم.

نوری ادامه داد: در دنیایی که ظلم آن پر شده، امیدواریم این حرکت بزرگ حسینی ظلم را نشان دهد و پادزهری برای فساد شود.

وی با اشاره به اینکه از هر قشر و مذهبی در این حرکت حضور دارند، اظهار امیدواری کرد: زمینه ای فراهم شود تا همه آزادی خواهان در این حرکت شرکت کند.

جریان بزرگ اربعین جای حرکت های ضد ظلم است

مسئول حوزه هنری خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: یکی از ویژگی های مهم حضور کاروان هنری و فرهنگی لقاء الحسین در پیاده روی اربعین اجتماع فعالان هنری و مسجد بود.

مجید کریمیان با بیان اینکه با این حرکت شناختی که از ظرفیت هنری در کشور عراق در ایام اربعین محقق شد، کار ارزنده ای بود، بیان داشت: ضرورت کار فرهنگی و هنری در این حرکت بزرگ وجود دارد و باید در این زمینه بیشتر کار شود.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه پوستر و گرافیک با موضوع میانمار، هلوکاست و فلسطین در مسیر راهپیمایی اربعین، عنوان داشت: این نمایشگاه مورد استقبال زائران به خصوص زائران دیگر کشورها قرار گرفت و نشان داد که جریان بزرگ اربعین جای حرکت های ضد ظلم است.

مسئول حوزه هنری خراسان جنوبی، مستندسازی حرکت سازمانی اربعین را یکی دیگر از اقدامات این کاروان عنوان کرد و گفت: حرکت بزرگ اربعین به دست مردم و بدون کمک دولت و یا سازمانی ایجاد شد و این نمونه کوچکی از حکومت جهانی حضرت مهدی(ع) است.

کریمیان اضافه کرد: همچنین در حال حاضر به همت این موکب سفرنامه در حوزه اربعین در حال تقریر است.