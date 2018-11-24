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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۴

سرپرست استانداری فارس خبر داد:

خدمات رسانی به بیش از ۸۰ هزار زائر اربعین در موکب های فارس

خدمات رسانی به بیش از ۸۰ هزار زائر اربعین در موکب های فارس

شیراز – سرپرست استانداری فارس گفت: بیش از ۸۰ هزار نفر از زائرین کربلا در ایام اربعین از خدمات رسانی موکب های استان فارس استفاده کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از اعضای ستاد اربعین در فارس بیان کرد: مراسم اربعین حرکت خودجوش فرهنگی بسیاری بزرگی است که در دنیا نمونه ندارد و خوشبختانه استان فارس نیز در این راستا توانسته فعالیت های مناسبی را طی چند سال گذشته انجام دهد.

وی تصریح کرد: در اربعین سال جاری ۴۲ موکب توسط استان فارس راه اندازی شد که خوشخبتانه خدمات رسانی بسیار مناسبی را شاهد بودیم.

سرپرست استانداری فارس ادامه داد: حدود ۸۰ هزار نفر زائر از موکب های استان فارس خدمات دریافت کردند.

رحمانی یادآور شد: در بحث اعزام زائرین به کربلا نیز در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد ۸۱ درصدی هستیم که نشان از علاقه مردم و همدلی تمامی دستگاه های خدمات رسان است.

درادامه مدیرکل حج و زیارت فارس نیز گفت: با توجه به استقبال مردم استان فارس در سال جاری ۷۶ هزار ویزا برای استان و ۳ هزار ویزا نیز برای استان کهگیلویه و بویر احمد صادر شد در حالیکه سال گذشته ۶۰ هزار ویزا صادر شده بود.

علی زینلی تصریح کرد: تمامی افرادیکه درخواست ویزا داده بودند توانستند ویزای خود را دریافت کنند و هیچگونه مشکلی در این راستا وجود نداشت.

کد مطلب 4466893

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