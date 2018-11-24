مدیران قوانین را به نفع مردم تفسیر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی صبح شنبه در جلسه ملاقات عمومی با مردم همراه با تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی اظهار داشت: با توجه به مشکلات و شرایط ایجاد شده تلاش داریم اشتغال خصوصی و خود اشتغالی را در استان گسترش دهیم.

وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی تلاش کنند قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه و مقررات را به نفع مردم تفسیر کنند و روی مثبت آن را در نظر بگیرد.

استاندار ایلام با اعلام این مطلب که فلسفه ی وجودی جایگاه و منصب مسئولان مردم هستند، تاکید کرد: مسئولان دستگاه های اجرایی را موظف کرده ایم در بین اقشار مختلف مردم حضور یابند و از نزدیک مسائل و مشکلات آنها را بررسی و حل و فصل کنند.

سلیمانی دشتکی ادامه داد: بنده نیز سعی دارم که در میان مردم باشم و در این خصوص جلسات متعددی نیز با آنان داشته ام.

وی در ادامه بر تداوم دیدارهای مردمی تأکید کرد و گفت؛ در این مدت علاوه بر تشویق مسئولان برای حضور در بین مردم سعی کرده ام به طرق مختلف از جمله نماز جمعه، بازدید ها موردی از اقشار مختلف مردم، خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگر ان، اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه، خانواده های آسیب پذیر، از طریق میز خدمت در ادارات، آوردن میز خدمت در نماز جمعه، سفر های شهرستانی، ملاقات های مردمی و ... با مردم ارتباط برقرار کنم.