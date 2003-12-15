كمتر از يك درصد بودجه تحقيقاتي كشور صرف تحقيقات در بخش مسكن مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي درهمايش" بزرگداشت هفته پژوهش" با بيان اين مطلب گفت: اين در حالي است بر اساس گزارش اتحاديه اروپايي در سال 2004 حدود سه درصد درآمد ناخالص ملي هر كشوري بايد صرف تحقيقات شود.

قاسم حيدري نژاد با اشاره به اينكه در سال 1381 حدود شش هزار و400 ميليارد ريال صرف ساخت و ساز در كشور شده است افزود: ميزان ساخت و ساز در بخش دولتي حدود 15 درصد و در بخش خصوصي حدود 85 درصد را شامل مي شود.

وي عمر متوسط ساختمان را در ايران حدود 42 سال ذكر كرد و افزود : اين در حالي است با اجراي تحقيقات در بخش مسكن مي توان روزانه حدود چهار هزار و 180 ميليون ريال در بخش ساختمان صرفه جويي كرد.

حيدري نژاد عمر كوتاه ساخت و ساز، مصرف انرژي بالا، شرايط اقليمي نامناسب، مقاوم بودن ساخت و سازها در برابرزلزله ، عدم تعيين بودجه اي براي بازيافت زباله هاي ساختماني را از موارد مهم نياز كشور به تحقيقات در بخش مسكن ذكر كرد.

وي با اشاره به اينكه حدود 40 درصد انرژي در ايران در بخش ساختمان مصرف مي شود افزود: اين رقم در ساير كشورهاي پيشرفته حدود 13 درصد است.

در ادامه اين همايش رييس مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري گفت: در حال حاضر از سوي مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري حدود 90 طرح كارشناسي در محورهاي مختلف شهرسازي و معماري به سازمانها و دستگاههاي بهره بردار ارائه شده است.

دكتر كياني تشكيل شوراي عالي همكاري ميان سه مركز تحقيقاتي بخش مسكن و وزارت مسكن را موجب تقويت اطلاعات و ارائه برنامه هاي منسجم تر در اين بخش دانست.

رييس مركز اطلاعات ساختمان و مسكن نيز در اين همايش اهميت تحقيقات در بخش مسكن را موجب توسعه همه جانبه در ساير بخشهاي ديگر ذكر كرد.

دكتر اسلامي افزود: بر اساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور با وجود كمي منابع در بخش پژوهش در اين بخش با اتلاف منابع نيز مواجه هستيم.



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