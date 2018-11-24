«حقیقت پنهان» رونمایی شد/ روایت سینمایی از فلسفه

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از فیلم مستند سینمایی «حقیقت پنهان» اثری فلسفی درباره عقل روز گذشته دوم آذر در سالن فیلم مدرسه اسلامی هنر با حضور ایمن المصری رییس آکادمی حکمت عقلی، عباس صالح مدرسه‌ای پژوهشگر و کارگردان، حجت‌الاسلام سیدمفید حسینی کوهساری معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه کشور، مهدی صالحی مدیر ارتباطات و بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب، ادگاردو روبین استاد دانشگاه و دانشجویان و طلاب علاقمند به مباحث فلسفی و علوم عقلی برگزار شد.

ایمن المصری در این مراسم با اشاره به هدف تولید این مستند گفت: هدف ساخت این فیلم سینمایی ساده کردنِ دیدگاه‌های عمیق و کلی عقلی به مرتبه محسوس و جزئی خیال است، به دلیل این که خیال عامل تحریک‌کننده احساسات و تمایلات انسان و به سطح عمومی فهم مردم نزدیک‌تر است و تأثیر آن بر مخاطب خیلی بیشتر از مفاهیم کلی و انتزاعی عقلی است.

رییس آکادمی حکمت عقلی عنوان کرد: هدف دیگر تولید این مستند توجه به نقش تأثیرگذار هنر در ترویج اندیشه‌ها و افکار است که می‌توان آن را قوی‌ترین ابزار موجود برای انتشار فضایل و ارزش‌های انسانی و الهی میان مردم دانست.

در ادامه عباس صالح مدرسه ای پژوهشگر و کارگردان این مستند گفت: زمانی که از من دعوت کردند تا وارد این پروژه بشوم خیلی‌ها معتقد بودند جایگاه مباحث عقلی و فلسفی در کتاب‌ها و کلاس‌هاست اما باور من این بود که این مطالب کاربردی و مبتلا به است و برای همه جنبه های زندگی است و محدود به خواص نیست.

وی بیان کرد: تیم ما طی سه مرحله مباحث تخصصی را به زبان ساده تبدیل کرد تا برای عموم مردم قابل درک باشد. البته انتظار نداریم که اکثریت مخاطبان بلافاصله با این نوع آثار ارتباط برقرار کنند چراکه بینندگان ذائقه شان به آثار فلسفی عادت نکرده است و برای نهادینه کردن این نوع مستندها نیاز به گذشت زمان داریم.

در این نشست، مستند سینمایی «حقیقت پنهان» محصول خانه هنرمندان که با همکاری آکادمی حکمت عقلی ساخته شده است به مدت یکصد دقیقه به نمایش درآمد.