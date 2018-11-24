قضاوت دو شاعر فارسی در رقابت شاعران جوان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس، با اعلام اسامی هیات داوران بخش های مختلف شانزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره نام دو شاعر توانمند استان فارس در میان هیئت داوران بخش شعر اعلام شد.

بر این اساس در هیات داوران بخش شعر کلاسیک محمدمهدی سیار در کنار محمود حبیبی کسبی، محدحسین ملکیان و حسنا محمدزاده به قضاوت شعرهای کلاسیک این دوره خواهند پرداخت.

علاوه بر آن در بخش شعر نو که به شعرهای نیمایی و سپید اختصاص دارد نیز در کنار سیدرسول پیره و مجید سعدابادی، هاشم کرونی نیز به قضاوت و بررسی آثار رسیده این بخش می پردازد.

همچنین داوری بخش ترانه بر عهده سیدحسین متولیان، حامد عسکری و رضا نیکوکار و داوری بخش داستان نیز بر عهده ابراهیم اکبری دیزگاه، تیمور آقا محمدی و ساسان ناطق است که زیر نظر سیدمحمدجواد شرافت به عنوان دبیر جشنواره شعر و محمدرضا شرفی خبوشان دبیر جشنواره داستان این آثار را قضاوت خواهند کرد.

شانزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره آذرماه جاری در استان گیلان برگزار خواهد شد.