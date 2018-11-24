اختصاص ۸۵ میلیارد تومان برای توسعه اشتغال روستایی مددجویان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب درویشی اظهار داشت: امسال در زمینه اعتبارات مالی و تأمین سرمایه برای اشتغال قشر مددجو و نیازمند استان ایلام مشکلی وجود ندارد.
وی گفت: در این زمینه از محل اعتبارات اشتغال روستایی ۱۲۱ میلیارد تومان به این استان اختصاصیافته است که مبلغ ۸۵ میلیارد تومان آن برای اشتغال قشر نیازمند و مددجو در اختیار کمیته امداد این استان قرارگرفته است.
معاون اقتصادی استاندار ایلام با عنوان اینکه کمیته امداد عملکرد بسیار خوبی درزمینهٔ اشتغال در این استان دارد گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اشتغال به کار مددجویان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و باید در اولویت قرار گیرد.
وی گفت: درزمینهٔ اشتغال، پس از تخصیص اعتبار و جذب سرمایه باید گامهای بعدی را نیز که شامل مهارتآموزی، شناسایی استعدادها و زمینهسازی شغلی است بهدرستی برداریم و بر شغلهایی که ایجاد میشود نظارت کافی داشته باشیم که به انحراف نروند.
معاون استاندار ایلام افزود: درزمینهٔ اشتغال در استان، انتظار ما این است همانطوری که کمیته امداد بهصورت جدی وارد عرصه شده است و امروز در این همایش نیز شاهد این تلاشها هستیم، سایر دستگاهها نیز درزمینهٔ ایجاد فرصتهای شغلی وارد عرصه شوند.
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