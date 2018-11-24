به گزارش خبرنگار مهر، حسین خالقی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز پنجمین المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای آران و بیدگل اظهار داشت: در این المپیاد دانش آموزان به تفکیک مدارس دخترانه و پسرانه در رشته‌های، فوتسال، تنیس روی میز، شطرنج، بسکتبال، والیبال و بازی‌های بومی محلی با هم رقابت می‌کنند.

وی با اشاره به رشد ۲۵ درصدی تعداد شرکت کنندگان گفت: پنجمین المپیاد ورزشی در ۶۳ مدرسه از دوره‌های مختلف تحصیلی برگزار شده و خوشبختانه در پنجمین دوره این المپیاد شاهد شرکت دانش آموزان علاقه‌مند زیادی در رشته‌های مختلف ورزشی هستیم.

مسؤل تربیتی بدنی آموزش و پرورش آران و بیدگل بیان داشت: نقش حمایتی خانواده‌ها در توسعه ورزش دانش آموزی، شناسایی و کشف استعدادهای ورزشی و همچنین نهادینه سازی فرهنگ ورزش در مدارس اهمیت بسیاری دارد.

فضاهای آپارتمانی کوچک امکان تحرک و ورزش را از دانش‌آموزان گرفته است

خالقی توجه به ورزش را یکی از مهم‌ترین مسائل دانش‌آموزان مطرح و بیان داشت: فضاهای آپارتمانی کوچک با فضای تفریحی اندک امکان تحرک و ورزش را از دانش‌آموزان گرفته است که در طول زمان سبب فقر ورزشی می‌شود و سلامت آن‌ها را به خطر می‌اندازد.

وی تصریح کرد: برگزاری این المپیاد ضمن شکوفایی برخی از استعدادهای ورزشی دانش آموزان، زمینه را برای فعالیت و تحرک بیشتر آنها فراهم می‌کند.