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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۱

مسؤل تربیتی بدنی آموزش و پرورش آران و بیدگل خبر داد:

آغاز پنجمین المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای آران و بیدگل

آغاز پنجمین المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای آران و بیدگل

آران و بیدگل - مسؤل تربیتی بدنی آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: پنجمین المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای آران و بیدگل با شرکت حدود ۱۰ هزار  دانش آموز در دوره‌های مختلف تحصیلی آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خالقی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز پنجمین المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای آران و بیدگل اظهار داشت: در این المپیاد دانش آموزان به تفکیک مدارس دخترانه و پسرانه در رشته‌های، فوتسال، تنیس روی میز، شطرنج، بسکتبال، والیبال و بازی‌های بومی محلی با هم رقابت می‌کنند.

وی با اشاره به رشد ۲۵ درصدی تعداد شرکت کنندگان گفت: پنجمین المپیاد ورزشی در ۶۳ مدرسه از دوره‌های مختلف تحصیلی برگزار شده و خوشبختانه در پنجمین دوره این المپیاد شاهد شرکت دانش آموزان علاقه‌مند زیادی در رشته‌های مختلف ورزشی هستیم.

مسؤل تربیتی بدنی آموزش و پرورش آران و بیدگل بیان داشت: نقش حمایتی خانواده‌ها در توسعه ورزش دانش آموزی، شناسایی و کشف استعدادهای ورزشی و همچنین نهادینه سازی فرهنگ ورزش در مدارس اهمیت بسیاری دارد.

فضاهای آپارتمانی کوچک امکان تحرک و ورزش را از دانش‌آموزان گرفته است

خالقی توجه به ورزش را یکی از مهم‌ترین مسائل دانش‌آموزان مطرح و بیان داشت: فضاهای آپارتمانی کوچک با فضای تفریحی اندک امکان تحرک و ورزش را از دانش‌آموزان گرفته است که در طول زمان سبب فقر ورزشی می‌شود و سلامت آن‌ها را به خطر می‌اندازد.

وی تصریح کرد: برگزاری این المپیاد ضمن شکوفایی برخی از استعدادهای ورزشی دانش آموزان، زمینه را برای فعالیت و تحرک بیشتر آنها فراهم می‌کند.

کد مطلب 4466941

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