استفاده از زغال دو نفر را در خمینی شهر راهی بیمارستان کرد

غفور راستین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک مرد ۳۴ ساله و یک کودک ۱۱ ساله به علت گاز گرفتگی در خمینی شهر دچار مصدومیت شده و به بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر انتقال یافتند.

وی با اشاره به اینکه یک مرد ۳۸ ساله و دو زن ۳۵ و ۱۱ ساله نیز در شاهین شهر براثر گاز گرفتگی مصدوم شدند، ادامه داد: به دنبال مسمومیت پنج نفر با گاز آبگرمکن درمبارکه سه زن و دو مرد مصدوم شدند و به بیمارستان محمد رسول الله مبارکه انتقال یافتند.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان بیان داشت: همچنین بر اثر مسمومیت با گاز در شاهین شهر - گز یک نفر جان خود را از دست داد.

وی تصریح کرد: در روستای ششجوان فریدن یک مرد ۶۰ ساله دچار گاز گرفتگی شد و به بیمارستان شهید رجایی انتقال یافت.

راستین با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد بی دقتی و سهل انگاری های که از عدم آگاهی ناشی می شود سبب ایجاد مسمومیت ها می شود، اضافه کرد: آموزش بسیار مهم است و تلاش کردیم از طریق رسانه این امر را به مردم اطلاع رسانی کنیم.

راستین بیان داشت: با آغاز فصل سرما با موجی از مسمومیت ها با گاز منوکسید کربن مواجهیم که سعی داریم با افزایش آگاهی مردم در وهله اول از این دست حوادث پیشگیری کنیم و در وهله دوم با امدادرسانی سریع از تعداد فوتی ها بکاهیم.