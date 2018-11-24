رویکرد امروز بسیج علمی شناسایی خلاءهای موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضاخانی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با تاکید بر اینکه رویکرد امروز بسیج علمی، شناسایی خلاءهای موجود بوده و در تلاش است تا در این راستا نقش هم‌افزایی خود را به خوبی ایفا کند، افزود: علاوه بر این نقش هم‌افزایی که بسیج علمی به دنبال تحقق آن است، تلاش می‌کند تا بر اساس اسناد بالادستی حرکت کرده و در جهت نیل به اهداف نظام، کمک‌حال سایر دستگاه‌ها نیز باشد.

وی با بیان اینکه یکی از اهدافی که بسیج علمی در برهه کنونی آن را به‌عنوان رویکرد اصلی خود مدنظر دارد، موضوع ترویج گفتمان علمی در جامعه است، تصریح کرد: بی‌شک، جوامعی که در عصر حاضر صاحب قدرت هستند، از علم و آگاهی به‌روزتری نسبت به سایر جوامع برخوردارند که این خود نقش علم را در ارتقای جایگاه کشورها نشان می‌دهد، به همین خاطر داشتن علم به‌عنوان اینکه می‌توان قدرت به همراه آورد، یک اصل ثابت شده است.

رئیس بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان زنجان با یادآوری اینکه امروز نیاز مبرم به تاسیس یک قشر جریان‌ساز هستیم تا بتوانیم به اهدافی که در قالب توسعه علمی ترسیم کرده‌ایم، دست یابیم، ادامه داد: برای اینکه بتوانیم در عرصه علمی، حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم، باید اصل هم‌افزایی را به‌عنوان یک رویکرد جدی مدنظر قرار دهیم، به همین خاطر بسیج علمی این آمادگی را دارد که در این عرصه کمک‌حال دولت باشد.

رضاخانی با تاکید بر اینکه تقویت بنیه علمی و مهارتی کشور، یکی دیگر از اهدافی است که بسیج علمی به دنبال تحقق آن است، اظهار کرد: امروز نخبگان از جمله طیف‌های تاثیرگذار جامعه به‌ویژه در عرصه علمی به‌شمار رفته و نیاز به حمایت و نگاه ویژه از سوی مسئولان دارند که در همین راستا بسیج علمی، ایجاد خانه نخبگان و نیز تشکیل کارگروه‌های مختلف، از جمله کارگروه نخبگان بسیجی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

رئیس بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان زنجان با بیان اینکه امروز برای تقویت بنیه علمی کشور باید از همه ظرفیت‌ها کمک بگیریم، افزود: بی‌شک، نخبگان جزو ظرفیت‌های بالقوه هر جامعه به‌شمار می‌روند و شناسایی مشکلات این قشر از جامعه می‌تواند به توسعه و تقویت بنیه علمی کشور کمک دوچندانی کند که در همین راستا با ایجاد خانه نخبگان بسیج و تشکیل کارگروه‌های زیرمجموعه آن، قصد داریم به این مهم دست یابیم.

رضاخانی با اشاره به اینکه بسیج علمی هیچ‌گاه به دنبال انجام برنامه‌های موازی با سایر دستگاه‌ها نبوده و رفع مشکلاتی را که در حوزه سایر دستگاه‌ها از جمله پارک علم و فناوری مغفول مانده است را پیگیری و رصد می‌کند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه خروجی کارگروه‌هایی که توسط بسیج علمی استان تشکیل می‌شود، مطلوب بوده و به واسطه برگزاری این کارگاه‌ها، راهکارهای علمی برای رفع مشکلات ارائه می‌شود.