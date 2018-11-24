کشاورزان با ممنوعیت صادرات برخی محصولات متضرر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تجری ظهر امروز شنبه در همایش بیست و دومین سالروز ملی صادرات و آئین تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: نگاه امنیتی حاکم بر استان کرمانشاه امید رونق را ما گرفته است و حتی در مسابقات اخیر کشتی به تبعیت از این نگاه مخالف برگزاری مسابقات در قصرشیرین بودند.

وی با بیان اینکه این نگاه که گاهی از داخل استان سرچشمه می گیرد تمام بنیان‌های استان را به خطر می اندازد، افزود: ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی از جمله سیب‌زمینی و صیفی‌جات در فصل برداشت مشکلات عمده‌ای را برای کشاورزان به وجود می آورد.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افرادی که پشت میز تهران نشسته اند نمی توانند برای کشاورزان در استانی مانند کرمانشاه تصمیم بگیرند، گفت: ممکن است آنها تصمیمی بگیرند که به ضرر ما رقم بخورد لذا انتظار داریم پس از ۴۰ سال از گذشت انقلاب در تصمیم گیریها جامعه هدف را در نظر بگیرند.

وی اظهار داشت: متاسفانه مسئولین استانی ما نیز از بسیاری مسائل از جمله تهدیدها مرزی استان غافل هستند.

تجری خواستار توجه به زیرساختهای مرزی استان شد و گفت: طی مراودات با کشور عراق به توسعه تجاری در شرایط تحریم توجه ویژه ای شده است هرچند که در طول سال گذشته بیشتر تمرکز ما بر روی مناطق زلزله زده بود اما از این پس به موضوع مرزها بیشتر خواهیم پرداخت.

وی یادآور شد: بحث زیرساخت جاده منتهی به سومار که بالاترین صادرات را در آن داریم در حال بررسی لست و علی رغم ۳ میلیارد تومان ردیف بودجه ای که به اسم این مکان گذاشتیم اما هنوز تزریق اعتبار صورت نگرفته و خروجی آن صفر است.

نماینده قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص بحث ساماندهی مرز پرویز خان گفت: در این رابطه بارها از وزیر کشور و مسئولین گمرکی قول گرفتیم که بودجه ای به آن اختصاص دهند اما هربار جواب دادند که به مناقصه گذاشتیم و بخاطر تورم کسی حاضر به شرکت نبود و الان سالهاست که این مساله به نتیجه نرسیده است.