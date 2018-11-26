رهبر قنبری کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیتهای خود گفت: در حال حاضر فیلمنامه یک فیلم کوتاه با نام «گل یخ» را در دست دارم که در نظر دارم این اثر کوتاه ۸ دقیقهای را با بارش اولین برف در تهران بسازم.
وی درباره دیگر فعالیتهایش بیان کرد: در حال حاضر ۲ فیلمنامه دیگر با نام «رقص آتش» و «بر زلال مهتاب» را دست دارم که قرار است تهیهکنندگی «بر زلال مهتاب» را خودم بر عهده بگیرم اما برای تهیهکنندگی «رقص آتش» با فرد دیگری به نتیجه رسیدهام و احتمال ساخت «رقص آتش» بیشتر است.
قنبری عنوان کرد: «رقص آتش» یک فیلم عاشقانه درباره رابطه میان یک جوان قلمزن با یک دختر قالیباف است که رابطه آنها با صدای قلمزنی و شانه قالیبافی آغاز و منجر به یک عشق آتشین میشود از همین رو میتوانم بگویم این فیلم، عاشقانه زندگی من است.
کارگردان «روییدن در باغ» اظهار کرد: ما هنوز برای گرفتن پروانه ساخت اقدام نکردهایم اما در نظر داریم هفته آینده برای اخذ این مجوز اقدام کنیم. تمام صحنههای این اثر تا حدود یک ماه دیگر در کرمان فیلمبرداری میشود.
وی با بیان اینکه بازیگران این اثر یک دختر و یک پسر ۱۷ ساله هستند، توضیح داد: من حس میکنم آنچنان که باید از عشق در سینما نگفتهام به همین دلیل دوست دارم «رقص آتش» را با همین محوریت بسازم.
قنبری در پایان درباره دیگر اثرش با عنوان «بر زلال مهتاب» بیان کرد: این فیلم هم در حوزه نوجوانان است و داستانی عاشقانه دارد.
نظر شما