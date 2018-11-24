تنها راه برون رفت از بحران کم آبی اتکا به منابع آبی پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نق از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، رحمدل بامری، سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان چابهار از منابع آبی و پروژه های آب شیرین کن کنارک، خط انتقال آب مجموعه «تلنگ، پلان، پیرسهراب»، تصفیه خانه آب شهر چابهار، تصفیه خانه روستایی «پیرسهراب»، سد «زیردان» و بند انحرافی «شیر گواز» بازدید کرد.
بنابر این گزارش در این بازدید مدیران مربوطه گزارشی از وضعیت اجرای پروژه های مذکور را ارائه و موانع و مشکلات در روند اجرای پروژها را بیان کردند.
در ادامه این بازدید سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان چابهار بیان داشت: هم اکنون صنعت سدسازی در دیگر کشورها منسوخ شده و دولت ها به دنبال راهکارهای جایگزین و نوین جهت بهره برداری و افزایش راندمان جهت استفاده از منبع آبی دریا هستند.
بامری با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آب سطحی و تداوم خشکسالی ها تنها راه برون رفت از بحران کم آبی را اتکا به منابع آبی پایدار از جمله شیرین سازی آب دریا به عنوان یک منبع لایزال عنوان کرد.
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