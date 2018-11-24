برگزاری جشن های خیابانی در نصف جهان به مناسبت روز اصفهان

مرتضی رشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز ۷۰۰ هنرمند در قالب ۷۰ گروه نمایشی از میدان امام علی(ع) تا میدان امام خمینی یا همان نقش جهان اقدام به اجرای برنامه های شاد و مفرح برای مردم اصفهان می کنند.

وی افزود: هنرمندان با حضور در بازار بزرگ اصفهان از میدان امام علی (ع) تامیدان امام خمینی حرکت و نمایش های کمدی برپا می کنند.

معاون اجتماعی و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان بیان داشت: در این برنامه قسمتی از تاریخ شهر اصفهان در دوره سلجوقی و صفوی بازسازی می‌شود و در دل آن، فرهنگ و خرده فرهنگ‌هایی که در حال فراموشی است به شیوه خلاقانه و هنرمندانه بازتولید می شود و در معرض دید گردشگران داخلی و خارجی و مردم خوب اصفهان قرار می‌گیرد.

وی برگزاری برنامه «سلام حضرت دلبر: را به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: این برنامه از دوم تا چهارم آذرماه در سالن پیروزی و با حضور هنرمندان مطرحی مانند سالار عقیلی و سینا شعبانخانی برگزار می‌شود.

اجرای برنامه های محله محور در مناطق ۱۵ گانه اصفهان

وی از اجرای برنامه‌های متعدد فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی به صورت مخاطب‌محور خبر داد و اعلام کرد: از امروز برنامه‌های محله‌محور نیز در دل مناطق پانزده گانه شهر اصفهان و توسط معاونت‌های فرهنگی مناطق برنامه‌ریزی شده است که بیشتر آنها در قالب جشن‌های شاد با عنوان «پیام آور مهربانی» برگزار می‌شود.

معاون اجتماعی و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان از برپایی آئین های «خواجوخوانی» و «شب‌های اصفهان» در روز نکوداشت اصفهان خبر داد و تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامه ها بخشی از آیین‌هایی است که نشأت گرفته از هویت دینی و ملی ما است و در حال فراموشی است.

وی گفت: ممکن است زیبایی‌های شب‌های اصفهان به چشم بسیاری از مردم نیامده باشد و این جذابیت‌ها و زوایای کمتر دیده‌شده شهر اصفهان به خصوص در محور تاریخی شهر در برنامه «اصفهان در شب» به گردشگران و شهروندان نمایانده می‌شود.

محور چهارباغ به عنوان شاهرگ اصلی و قلب شهر اصفهان همواره مورد توجه بوده است

رشیدی بیان داشت: محور چهارباغ به عنوان شاهرگ اصلی و قلب شهر اصفهان همواره مورد توجه بوده و در مدیریت شهری جدید توجه بیشتری نیز به آن شده است.

وی با توجه به پیاده‌راه شدن چهارباغ و تسهیل بهره‌برداری شهروندان از این محور ادامه داد: تلاش ما این است که چهارباغ به عنوان یکی از محورهای اصلی«رویداد» در عرصه ملی و بین‌المللی مطرح شود و برنامه‌های متنوعی توسط مدیریت چهارباغ به مناسبت روز نکوداشت اصفهان در این محور برگزار خواهد شد.

وی درباره برگزاری برنامه‌های نکوداشت مشاهیر اصفهان در این ایام هم گفت: یکی از وظایف مدیریت شهری توجه به سرمایه‌های نمادین شهر اصفهان از جمله هنرمندان و ورزشکاران پیشکسوت و جوان است و از همین منظر به هر بهانه‌ای تلاش می‌کنیم این افراد را مورد تکریم و تجلیل قرار دهیم.