به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری ظهر امروز در همایش نقش زنان و چهار دهه ایثار که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، با تاکید بر اهمیت ترسیم صحیح نقش زنان در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: به طور قطع زنان نقش کلیدی در پیروزی انقلاب اسلامی و برهه‌های حساس پس از آن داشتند.

وی بیان کرد: امام خمینی (ره) در نهضت انقلاب اسلامی برای زنان نقش و جایگاهی ویژه قائل بودند و همین امر نیز سبب پیروزی انقلاب بود.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد عنوان کرد: تفاوت انقلاب شکوهمند اسلامی با تمامی نهضت‌های قبل از آن، حضور زنان بود همچنانکه دیدیم زنان در دفاع مقدس مردانه سنگر به سنگر جنگیدند و به شهادت رسیدند.

جمیری با بیان اینکه زنان در دوران دفاع مقدس با فرستادن مردان خود به جنگ، در پشتیبانی جبهه و جنگ از هیچ تلاشی دریغ نکردند، افزود: در حال حاضر نقش زنان در عرصه مقابله با تهاجم و جنگ فرهنگی نیز بسیار برجسته است.

وی تاکید کرد: همین نقش ارزنده و اثرگذار است که امروز دشمنان را وادار کرده تا برای دستیابی به اهداف خود، بر نهاد خانواده و به ویژه زنان سرمایه گذاری کنند.

جمیری با بیان اینکه در حال حاضر دشمن به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی پی برده و در این راستا متمرکز شده است، عنوان کرد: نقش زنان در عرصه علمی، فرهنگی، اجتماعی و در صحنه‌های دیگر اجتماعی بر ‌کسی پوشیده نیست و حضور زنان در تمام عرصه‌های این انقلاب بسیار گسترده است.

وی همچنین به تبیین نقش زنان بسیجی در جامعه امروز پرداخت و یادآور شد: زنان بسیجی می‌توانند تحول اساسی با توجه به خواسته‌های رهبر معظم انقلاب در جامعه ایجاد کنند بر این اساس تلاش زنان بسیجی باید بیش از این باشد زیرا ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی در تمامی عرصه‌ها بیش از آن است که دیده می‌شود.