به گزارش خبرنگار مهر، شقایق حق‌جوی جوانمرد پیش از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته پژوهش اظهار داشت: از هفته گذشته رویداد «کندو» در اصفهان کلید خورد به این صورت که سامانه ای تعریف کردیم که بیماران، همراهان و کادر بیمارستانی بتوانند آنچه که برایشان مشغله ذهنی است و نیاز آنها هست را مکتوب کنند.

وی افزود: سپس با مطالعه و بررسی این نیازها در قالب یک استارت آپ با حضور متخصصین و کادر فنی روی این نیازها مطالعه و ایده پردازی انجام شده و راه حل این مسائل را پیدا می کنیم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون مسائل متعددی از سوی بیماران گزارش شده است، اضافه کرد: از این هفته صندوق های کندو نیز در بیمارستان ها مستقر می شود و تا هفته آتی فرصتی برای اعلام نیازهای بیماران وجود دارد.

وی ادامه داد: پس از نیاز سنجی اگر به راه حل رسیدیم از سوی دانشگاه پشتیبانی مالی انجام می شود تا بتوانیم آن مشکل و نیاز بیمار یا کادر بیمارستانی را رفع کنیم.

فرهنگ مصرف پژوهش هم در کشور ارتقا پیدا کند

حق‌جوی گفت: برای اینکه پژوهش های ما ازقالب پایان نامه وقرار گرفتن در قفسه کتابخانه ها بیرون بیاید و نتیجه کاربردی داشته باشد باید فرهنگ مصرف پژوهش هم در کشور ارتقا پیدا کند تا اگر طور مثال یک نفر گفت فلان ماده برای رویش مو خوب است نادانسته و بدون گرفتن اخذ منبع پژوهشی مردم اقدام به این کار نکنیم.

وی کاربردی شدن پژوهشها را منوط به انتخاب سوال پژوهشگر دانست و گفت: باید دید همان سوال اولیه چقدر مبتنی بر نیاز جامعه است و این مطلب نیز مهم است که تحقیق روی آن ایده اول و رسیدن به نتیجه تا چه اندازه ای در جامعه کاربرد دارد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه زمانی ما می توانیم به اقتصاد دانش بنیان برسیم که از اقتصاد نفتی پرهیز کنیم، ادامه داد: برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان نیاز به مطالبه گری جامعه نیز هست.

پژوهش غربالگری هایپوتیروئیدی در اصفهان

وی پژوهش غربالگری هایپوتیروئیدی در اصفهان را یک پژوهش کاربردی نام برد و گفت: هایپوتیروئیدی مادرزادی شایع ترین علت پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی است که با غربالگری به موقع شناسایی می شود . در این راستا در ۶ ماهه اول امسال ۴۰۰ هایپوتیروئیدی شناسایی شدند.

حق جوی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه برنامه قلب سالم اصفهان یک برنامه از سازمان جهانی بهداشت است که به عنوان یک الگو و پژوهش کاربردی به چاپ رسیده است، ابراز داشت: در قالب یک پژوهش اقدام به ساخت بازی‌هایی برای بچه های طلاق، بچه های بیش فعال، بچه‌های دارای اختلال توجه وحتی برای بزرگترها به منظور حل مشکل زناشویی شده است.

وی ایجاد پارک علم و فناوری و رسیدن به یک محصول یا خدمت را اقدام دیگری در راستای کاربردی کردن پژوهش ها اعلام کرد و گفت: در حوزه علوم دارویی نیز بسیاری از پژوهش ها به مرحله تولید و ساخت رسیده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: پارک علم و فناوری با حضور دو مرکز رشد در حوزه تجهیزات پزشکی و علوم دارویی و دعوت از صنایع مرتبط در پردیس شماره دو اصفهان ایجاد می شود.